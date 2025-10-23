Raúl González, leyenda de Real Madrid, eligió al mejor jugador de la historia de Barcelona: “Hace fácil lo imposible”

Raúl González Blanco tiene hasta identificación con el Real Madrid en su apellido. Hablar del equipo de la capital española es casi sinónimo del histórico delantero que militó las filas del Merengue desde 1994 hasta 2010, años en los que sumó un total de 741 partidos y una extensa cantidad de títulos.

El delantero que supo ser el máximo goleador de la historia de la Champions League hasta la aparición de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es una fuente constante de consultas acerca del fútbol actual e histórico. Es por ello que, tiempo atrás, dio respuesta a una de las preguntas que más se repiten año tras año: quién es el mejor jugador de la historia.

Sin pelos en la lengua, Raúl eligió a Lionel Messi. A pesar de que el astro rosarino es la leyenda más grande de la historia de Barcelona, su acérrimo rival, el delantero no especuló con lo que podía decir el público de Real Madrid y eligió a la Pulga.

En 2015, cuando aún defendía la camiseta de New York Cosmos, el histórico de Real Madrid fue contundente al brindar su opinión respecto al más grande jugador de todos los tiempos. “El mejor de la historia es Messi. Tengo la suerte de haber jugador con Zidane, Ronaldo, Figo, Cristiano, pero Messi es muy diferente. Hace que todo parezca fácil, hasta lo imposible“, destacó en diálogo con Sports Illustrated.

Lionel Messi en su paso por Barcelona. Para Raúl, el mejor jugador de la historia.

Enamorado del juego del astro argentino, Raúl describió lo que sentía cada vez que se enfrentaba al ex FC Barcelona, con quien coincidió en el campo de juego en 33 oportunidades: “Le ves jugar y es como si estuviese en la calle jugando con amigos. Increíble”, resaltó.

El pronóstico de Raúl para El Clásico

A días de un nuevo Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona, el exdelantero opinó que ninguno de los dos equipos han desarrollado todo su potencial en el inicio de la temporada. “Posiblemente los dos no están en su mejor momento, pero también es comienzo de temporada. Todos estamos expectantes de lo que va a suceder el domingo y seguro que el partido no va a defraudar”, comenzó diciendo.

Y al ser consultado sobre un pronóstico para El Clásico que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, expresó: “Con que el Madrid marque un gol más que Barcelona, me conformó”, manifestó Raúl, que celebró 15 goles ante el equipo culé como Merengue.

