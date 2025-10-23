A días del clásico ante Barcelona, una leyenda de Real Madrid dio su apoyo a Lamine Yamal: “Está haciendo cosas que pocos han hecho”

Este domingo 26 de octubre se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu una nueva edición de El Clásico de España entre Real Madrid y Barcelona. Ambos equipos llegarán al cara a cara tras pasar con éxito la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League y separados por dos puntos que favorecen al Merengue en la cima de las posiciones de LaLiga.

Quien se refirió este jueves a la histórica rivalidad que atrae la atención del mundo entero fue Raúl González, legendario delantero del Real Madrid que hasta este año se desempeñó como entrenador en categorías juveniles y la filial de Castilla.

“Da lo mismo cómo se llegue. Es un partido especial, un clásico. Creo que Real Madrid por jugar en casa es un poco más favorito, pero se van a encontrar dos grandes equipos, con grandes jugadores, en un partido del que todo el mundo va a estar pendiente. Yo con ganas de que llegue el domingo y podamos disfrutar de ese partido”, dijo el tres veces campeón de Champions League como Merengue.

Tras la mención a los grandes futbolistas que coincidirán en el terreno de juego del Bernabéu, Raúl fue consultado específicamente por el nivel de Lamine Yamal, a quien le ha tocado sufrir críticas relacionadas con su vida privada y lesiones que lo han hecho perderse varios partidos en el inicio de la temporada con Barcelona.

Raúl fue tres veces campeón de Champions League con Real Madrid.

“Para eso (su conducta) estará su entorno. Yo lo que puedo decir es que es un gran jugador, que está rompiendo muchas barreras y dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho. Es muy joven. Ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo. Yo creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la Selección de España”, dijo en una clara señal de apoyo a la joya culé.

El pronóstico de Raúl para El Clásico

Tras destacar a Xabi Alonso como un “gran entrenador”, el exdelantero opinó que ni Real Madrid ni Barcelona han desarrollado todo su potencial en el inicio de la temporada. “Posiblemente los dos equipos no están en su mejor momento, pero también es comienzo de temporada. Todos estamos expectantes de lo que va a suceder el domingo y seguro que el partido no va a defraudar”, comenzó diciendo.

Y al ser consultado sobre un pronóstico para El Clásico que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, expresó: “Con que el Madrid marque un gol más que Barcelona, me conformó”, manifestó el exdelantero que celebró 15 goles ante el equipo culé como Merengue.