El Derbi Madrileño siempre es caliente y el que se jugó el último sábado en el Estadio Metropolitano no fue la excepción ni mucho menos. A tal punto que ni siquiera hubo contemplación entre los argentinos, puesto que Diego Simeone y Franco Mastantuono tuvieron un tenso cruce en los minutos finales del encuentro que el Atlético de Madrid le ganó al Real Madrid por 5 a 2.

Ya estaban en el tiempo agregado cuando una pelota que no estaba en juego ingresó a la cancha por parte de un alcanzapelotas. Con las pulsaciones a mil, el oriundo de Azul revoleó el esférico a la platea contra los hinchas del elenco colchonero. Tal secuencia provocó que el técnico del equipo rojiblanco le pidiera al árbitro, Javier Alberola Rojas, la expulsión de su compatriota.

Fue en ese momento en el que, según Movistar+ (señal que tiene los derechos de transmisión de los partidos de LaLiga y que cuenta con cámaras exclusivas y micrófonos bien cerca de los protagonistas), Franco Mastantuono se arrimó a Diego Simeone para recriminarle su actitud de pedirle al juez de campo que le mostrara la tarjeta roja.

El Cholo, por su parte, no tuvo dudas para su respuesta. ”Por que tenemos que ganar”, le dijo al número 30 merengue, que a su vez le contestó ”Pero si ya ganaron”, mientras se posicionaba nuevamente en su sector de extremo por derecha, a pocos segundos del pitazo final que decretó el histórico triunfo del Atlético de Madrid.

Tweet placeholder

Cuestionamientos a Xabi Alonso por quitar a Franco Mastantuono del once titular

Uno de los puntos que más se le recriminó a Xabi Alonso por la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid fue su decisión de desarmar el equipo que venía ganando. Es decir, con Arda Guler como una especie de enganche y Franco Mastantuono de extremo por derecha acompañando en el ataque a Kylian Mbappé y a Vinícius o Rodrygo.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el entrenador merengue se inclinó por ubicar desde el inicio a Jude Bellingham en el lugar del turco, que a su vez se posicionó por la zona en la que, hasta entonces, se estaba proyectando el ex River. ¿Qué pasó? El inglés no estuvo a la altura y hasta pareció estar falto de fútbol después de más de dos meses inactivo por la operación en su hombro izquierdo.

”Escribí en este diario hace 48 horas que lo ideal sería mantener el once de Orriols, con Franco Mastantuono titular y dejar a Bellingham para la última media hora. Parecía tan lógico y coherente que nunca imaginé que iba a equivocarme. Jude, titular. Missing. Desaparecido en combate. No estaba para salir de inicio. Y Mastantuono entró tarde y acabó desesperado. Un canchero como él tenía que haber jugado de inicio. Era de cajón. Sé que a toro pasado es fácil hablar, pero no ha sido mi caso. Ni el de muchos madridistas”, se pudo leer en el Diario AS, en su edición del día domingo, por parte del periodista Tomás Roncero.

ver también El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid