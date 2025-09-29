Es tendencia:
LaLiga

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid

El exfutbolista y entrenador del Merengue sugiere ajustes en el proyecto de Xabi Alonso luego de la goleada en el Estadio Metropolitano.

Por Germán Carrara

Jorge Valdano expresó que Xabi Alonso debe revisar cosas de su proyecto en el Real Madrid tras la derrota con el Atlético de Madrid.
Jorge Valdano expresó que Xabi Alonso debe revisar cosas de su proyecto en el Real Madrid tras la derrota con el Atlético de Madrid.

Jorge Valdano conoce bien el paño del Real Madrid, por lo que puede sentir perfectamente cuánto pudo haber dolido la derrota del último sábado en el Estadio Metropolitano con el Atlético de Madrid. Porque si bien es lógico que una caída en un clásico o un derbi -como se dice en este caso en Europa- siempre deja heridas, lo abultado del resultado provocó un cimbronazo mayor.

Así, con sus palabras, lo expresó quien supo ser jugador, entrenador y director de fútbol de la Casa Blanca, en su participación habitual en la señal Movistar+: ”Se revivió ese monstruo de cuando se visitaba al Barcelona o era visitado por el Barcelona y caían cuatro goles”.

Del mismo modo, Jorge Valdano expuso que reconoce que se trata de un ciclo que aún es joven, pero igual advirtió que Xabi Alonso debería realizar ajustes cuanto antes: “Es cierto que es un proceso en el que llegó un entrenador nuevo. Está trabajando y parecía que las cosas empezaban a enderezarse, y el golpe ante el Atlético de Madrid obliga a revisar el momento del proyecto”.

Por otro lado, el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986, resaltó el ímpetu con el que el equipo del Cholo Simeone jugó el Derbi Madrileño: “El Atlético terminó sometiendo al Real Madrid como hacía mucho tiempo que no veíamos. Y el Real Madrid no jugó con la misma intensidad del Atlético de Madrid. En los primeros minutos el Madrid jugaba al pie y además sin demasiado ritmo. Y el Atlético jugaba al espacio con muchísima agresividad”.

En continuado con su crítica, Valdano también exhibió su preocupación por el juego aéreo del elenco merengue: “El partido de arriba lo ganó claramente el Atlético. Cada centro era un drama, un auténtico drama para el Madrid”.

Para cerrar, enumeró los conceptos positivos que le dejó a Xabi el choque con el Colchonero: “Aun así, una sola toma de contacto genial, con una precisión en velocidad tremenda entre Guler y Mbappé, puso el empate. Y luego se adelantó al Madrid con una extraordinaria jugada de Vinicius. Y eso me dio la sensación de que para el segundo tiempo ayudó a entender que si el Real Madrid se conectaba un poco sacaba el partido adelante”.

Cómo sigue la temporada para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid

Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid ya están enchufados a su actividad en la Champions League. El Merengue se medirá al Kairat en Kazajistán, mientras que el Colchonero lo hará de local contra el Eintracht Frankfurt, ambos encuentros a disputarse este martes 30 de septiembre bajo el marco de la segunda jornada de la Fase de Liga.

