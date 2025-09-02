Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable de dejar sin DT a Equi Fernández, Diablito Echeverri y Palacios en Bayer Leverkusen

El entrenador duró dos meses en el cargo y en Alemania acusan a uno de sus últimos fichajes como el causante de romper la relación con la dirigencia.

Por Bruno Carbajo

Ten Hag duró tan solo dos meses en Bayer Leverkusen.
© GettyTen Hag duró tan solo dos meses en Bayer Leverkusen.

En un abrir y cerrar de ojos, el ciclo de Erik Ten Hag en Bayer Leverkusen llegó a su fin. El ahora ex entrenador del tridente argentino de Equi Fernández, Exequiel Palacios y Claudio Echeverri fue removido de su cargo luego de haber disputado solo dos partidos. Según trascendió, la relación con la dirigencia era nula. Sin embargo, la situación escaló a más cuando nada menos que uno de sus fichajes habría sido la gota que rebalsó el vaso.

No tiene precedentes“, calificó el propio Ten Hag su despido. Medios locales afirman que la noticia lo dejó “sorprendido y dolido“. “Un nuevo entrenador merece el espacio para implementar su visión“, marcó el neerlandés.

Aunque desde la dirigencia no tardaron en responderle y pararse de la vereda de en frente. “Teníamos la sensación de que esto iba en una dirección equivocada y, antes de llegar al destino equivocado, preferimos actuar ya“, comentó el director deportivo Simon Rolfes.

En medio del ida y vuelta, el diario Bild de Alemania le agregó más leña al fuego al revelar el trasfondo de la partida del entrenador: la llegada de Lucas Vázquez, ex defensor de Real Madrid, en condición libre. ¿La razón? La negociación nunca recibió el visto bueno del entrenador y se habría llevado adelante a sus espaldas. Incluso, confirman que se enteró de la llegada del jugador una vez había superado la revisión médica.

Lucas Vázquez, el apuntado como posible responsable de dinamitar la relación entre Ten Hag y la dirigencia de Leverkusen (Prensa Champions League).

Lucas Vázquez, el apuntado como posible responsable de dinamitar la relación entre Ten Hag y la dirigencia de Leverkusen (Prensa Champions League).

Casualidad o no, luego de empatar 3-3 contra Werder Bremen y a seis días del arribo de Vázquez, Ten Hag se marchó del Leverkusen. “Era fundamental que existiera una cierta hoja de ruta, y eso lo echamos en falta“, sostuvo Rolfes, en una posible referencia a los cortocircuitos que primaron durante la estadía del ex Manchester United.

Publicidad

Mientras tanto, Leverkusen y su tridente argentino aguardan por la llegada de un nuevo entrenador. Lo curioso es que Equi Fernández ni siquiera alcanzó a compartir un entrenamiento con Ten Hag, quien, a priori, habría pedido por su fichaje. Lo cierto es que este viernes tendrá la chance de debutar ante Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga.

91.218: ¿La capacidad proyectada del Monumental para homenajear a la final de Madrid?

ver también

91.218: ¿La capacidad proyectada del Monumental para homenajear a la final de Madrid?

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

ver también

Tiene 19 años, Chelsea lo vendió y lo volvió a comprar en 33 días para finalmente enviarlo a préstamo a segunda división

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina
Selección Argentina

Dos jugadores de la Selección Argentina se quedaron sin DT de manera totalmente repentina

El Diablito Echeverri advirtió a Palmeiras antes del cruce por Copa Libertadores
River Plate

El Diablito Echeverri advirtió a Palmeiras antes del cruce por Copa Libertadores

Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen
Fútbol Internacional

Tras fichar a Equi Fernández y al Diablito Echeverri, Ten Hag podría ser despedido de Bayer Leverkusen

Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”
Fútbol Argentino

Lo quiso Boca, estuvo a un paso de River y ahora quiere retirarse a los 30 años: “Muchas veces lo pienso”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo