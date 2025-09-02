Revelan que un ex Real Madrid fue el responsable de dejar sin DT a Equi Fernández, Diablito Echeverri y Palacios en Bayer Leverkusen

En un abrir y cerrar de ojos, el ciclo de Erik Ten Hag en Bayer Leverkusen llegó a su fin. El ahora ex entrenador del tridente argentino de Equi Fernández, Exequiel Palacios y Claudio Echeverri fue removido de su cargo luego de haber disputado solo dos partidos. Según trascendió, la relación con la dirigencia era nula. Sin embargo, la situación escaló a más cuando nada menos que uno de sus fichajes habría sido la gota que rebalsó el vaso.

“No tiene precedentes“, calificó el propio Ten Hag su despido. Medios locales afirman que la noticia lo dejó “sorprendido y dolido“. “Un nuevo entrenador merece el espacio para implementar su visión“, marcó el neerlandés.

Aunque desde la dirigencia no tardaron en responderle y pararse de la vereda de en frente. “Teníamos la sensación de que esto iba en una dirección equivocada y, antes de llegar al destino equivocado, preferimos actuar ya“, comentó el director deportivo Simon Rolfes.

En medio del ida y vuelta, el diario Bild de Alemania le agregó más leña al fuego al revelar el trasfondo de la partida del entrenador: la llegada de Lucas Vázquez, ex defensor de Real Madrid, en condición libre. ¿La razón? La negociación nunca recibió el visto bueno del entrenador y se habría llevado adelante a sus espaldas. Incluso, confirman que se enteró de la llegada del jugador una vez había superado la revisión médica.

Lucas Vázquez, el apuntado como posible responsable de dinamitar la relación entre Ten Hag y la dirigencia de Leverkusen (Prensa Champions League).

Casualidad o no, luego de empatar 3-3 contra Werder Bremen y a seis días del arribo de Vázquez, Ten Hag se marchó del Leverkusen. “Era fundamental que existiera una cierta hoja de ruta, y eso lo echamos en falta“, sostuvo Rolfes, en una posible referencia a los cortocircuitos que primaron durante la estadía del ex Manchester United.

Mientras tanto, Leverkusen y su tridente argentino aguardan por la llegada de un nuevo entrenador. Lo curioso es que Equi Fernández ni siquiera alcanzó a compartir un entrenamiento con Ten Hag, quien, a priori, habría pedido por su fichaje. Lo cierto es que este viernes tendrá la chance de debutar ante Eintracht Frankfurt, por la Bundesliga.

