Rio Ferdinand ignoró a Messi, Dembélé y Lamine Yamal al señalar al mejor jugador del mundo: “Es el hombre”

El ex defensor de la selección inglesa tiene claro quien es el mejor en la actualidad, aunque no está entre los candidatos al Balón de Oro.

Por Germán Celsan

Rio Ferdinand cree que Mbappé es el mejor del mundo
© GettyRio Ferdinand cree que Mbappé es el mejor del mundo

Este 22 de septiembre se resolverá el ganador del Balón de Oro 2025, y el fútbol tendrá un nuevo rey. Ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Karim Benzema, ni Luka Modric ni Rodri, los ganadores del premio en el pasado que aún siguen en actividad están nominados, y los grandes candidatos son Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.

Sin embargo, para el histórico defensor inglés Rio Ferdinand, hay otro jugador que lleva el mote del ‘mejor jugador del mundo’ y que es el merecedor del premio en sus ojos. Se trata ni más ni menos que de Kylian Mbappé, a quien considera que está a otro nivel.

Real Madrid, Liverpool y otros cuatro equipos influencian el reglamento de la próxima Champions League.

Mbappé debería ganar el Balón de Oro para Ferdinand. (Getty)

Yo creo que, con todos en su mejor día, Mbappé es el hombre“, afirmó Ferdinand en su propio podcast. “Estábamos mirando a los posibles ganadores del Balón de Oro esta temporada, Dembélé y Lamine Yamal son los que más chances tienen. Pero creo que, en su mejor día, todavía diría que Mbappé es el mejor“, afirmó el ex capitán de Manchester United.

Metió 41 goles la temporada pasada, si Real Madrid ganaba LALIGA, y llegaba lejos en la Champions, él ganaba el Balón de Oro“, completó Ferdinand, exponiendo que el merengue como equipo le costó el premio a Kylian Mbappé esta temporada.

Michael Owen, ganador del Balón de Oro en 2001, secundó a Ferdinand

El ex futbolista del Real Madrid, Liverpool y Manchester United entre otros, Michael Owen, fue el invitado estelar de Ferdinand en su podcast y su percepción es la misma que tiene su compatriota. Owen también destacó a Mbappé como el mejor de la actualidad.

Publicidad

Mbappé, para mí es el mejor en el mundo. Porque hay centrodelanteros eficientes como Kane, Lewandowski o Haaland que nunca te van a decepcionar y siempre van a convertir muchos goles pero, en grandes partidos, en los de mayor presión, él [Mbappé] puede apoderarse del partido“, aseguró.

“No me sorprendió [que meta 40 goles en su primera temporada en Real Madrid], es realmente muy bueno. Ha convertido tripletes en Copa del Mundo y ese tipo de cosas, sólo pienso que es brillante”, sentenció quien se quedara con el galardón con apenas 22 años, en 2001.

