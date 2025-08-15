Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Robert Lewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo

El goleador polaco entró en la guerra mediática respecto al mejor futbolista de todos los tiempos y dio su veredicto.

Por Julián Mazzara

Lewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo
© Getty ImagesLewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo

Desde hace muchísimo tiempo, en el fútbol mundial se debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Algunos se quedan con Diego Maradona, otros con Pelé. Muchos hablan de Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Ruud Gullit. Pero llegando a la modernidad, en su mayoría, todos sostienen que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son insuperables.

A lo largo de los años que formaron parte de la élite europea, donde la Pulga jugó para Barcelona y Paris Saint-Germain, y el lusitano lo hizo en Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid. Allí, hubo una especie de guerra a partir de los goles que convirtieron en sus respectivos equipos. Pero ninguno obtuvo la unanimidad de los votos.

Los premios individuales y grupales que consiguieron, hicieron que ambos se posicionaran en lo más alto. Así como hubo muchos jugadores que fueron elogiados, otros se sumaron a la gran disputa a la hora de la elección. Y en diciembre de 2021, le preguntaron a Robert Lewandowski con quién se quedaba. “¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos para ti?”, le consultó la periodista Alexis Nunes en ESPN FC.

En aquel momento, tras ganar el sextete con la camiseta de Bayern Múnich, el goleador no pudo elegir a ninguno de los dos y su respuesta fue tajante: “Cristiano Ronaldo y Leo Messi”, exclamó en el clásico ping-pong de preguntas y respuestas que realizaba el programa televisivo mencionado.

Lewandowski se lesionó el fin de semana y se perderá las semis de Champions

Lewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Los números de Lionel Messi en la temporada

Con Inter Miami el delantero argentino lleva disputados un total de 31 partidos entre MLS, Concachampions y Mundial de Clubes. En los mismos, convirtió 24 goles, aportó 10 asistencias y recibió tres amarillas en 2.582 minutos en cancha.

Publicidad

Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada

En la temporada 2024-2025, el astro portugués afrontó un total de 41 juegos, convirtió 35 goles y aportó 4 asistencias con la camiseta de Al Nassr. Pero a diferencia de Lionel Messi, disputó más minutos en el campo: 3.547 en total.

Ronaldo se sumó a la polémica y eligió al mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo

ver también

Ronaldo se sumó a la polémica y eligió al mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo

El nuevo deporte en el que Cristiano Ronaldo invertirá 5 millones de euros

ver también

El nuevo deporte en el que Cristiano Ronaldo invertirá 5 millones de euros

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami
MLS

Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami

Dembélé eligió al mejor ganador del Balón de Oro de toda la historia
Fútbol Internacional

Dembélé eligió al mejor ganador del Balón de Oro de toda la historia

El mejor jugador de la historia del fútbol, según Arjen Robben: “No tiene trucos bajo la manga”
Fútbol Internacional

El mejor jugador de la historia del fútbol, según Arjen Robben: “No tiene trucos bajo la manga”

Franco Colapinto tomó su lugar en la Fórmula 1, desapareció de manera inesperado y confirmó su regreso al automovilismo
FÓRMULA 1

Franco Colapinto tomó su lugar en la Fórmula 1, desapareció de manera inesperado y confirmó su regreso al automovilismo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo