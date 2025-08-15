Robert Lewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo

Desde hace muchísimo tiempo, en el fútbol mundial se debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Algunos se quedan con Diego Maradona, otros con Pelé. Muchos hablan de Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Ruud Gullit. Pero llegando a la modernidad, en su mayoría, todos sostienen que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son insuperables.

A lo largo de los años que formaron parte de la élite europea, donde la Pulga jugó para Barcelona y Paris Saint-Germain, y el lusitano lo hizo en Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid. Allí, hubo una especie de guerra a partir de los goles que convirtieron en sus respectivos equipos. Pero ninguno obtuvo la unanimidad de los votos.

Los premios individuales y grupales que consiguieron, hicieron que ambos se posicionaran en lo más alto. Así como hubo muchos jugadores que fueron elogiados, otros se sumaron a la gran disputa a la hora de la elección. Y en diciembre de 2021, le preguntaron a Robert Lewandowski con quién se quedaba. “¿Quién es el mejor futbolista de todos los tiempos para ti?”, le consultó la periodista Alexis Nunes en ESPN FC.

En aquel momento, tras ganar el sextete con la camiseta de Bayern Múnich, el goleador no pudo elegir a ninguno de los dos y su respuesta fue tajante: “Cristiano Ronaldo y Leo Messi”, exclamó en el clásico ping-pong de preguntas y respuestas que realizaba el programa televisivo mencionado.

Lewandowski se sumó a la polémica del mejor jugador de la historia entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Los números de Lionel Messi en la temporada

Con Inter Miami el delantero argentino lleva disputados un total de 31 partidos entre MLS, Concachampions y Mundial de Clubes. En los mismos, convirtió 24 goles, aportó 10 asistencias y recibió tres amarillas en 2.582 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada

En la temporada 2024-2025, el astro portugués afrontó un total de 41 juegos, convirtió 35 goles y aportó 4 asistencias con la camiseta de Al Nassr. Pero a diferencia de Lionel Messi, disputó más minutos en el campo: 3.547 en total.

ver también Ronaldo se sumó a la polémica y eligió al mejor futbolista entre Messi y Cristiano Ronaldo