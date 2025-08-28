Se agarró a trompadas con un compañero y lo suspendieron pero a Deschamps no le importó y lo convocó a la Selección de Francia

Una de las situaciones más llamativas y escandalosas del inicio de temporada en el fútbol europeo fue la que protagonizó el Olympique de Marsella, con la reportada pelea a golpes entre dos futbolistas importantes del plantel: Adrien Rabiot y Jonathan Rowe. Ambos fueron suspendidos y declarados transferibles, aunque ahora el francés fue llamado a su selección.
Poco le importó a Didier Deschamps, seleccionador francés, lo sucedido en la intimidad del plantel de Roberto De Zerbi en Marsella, y decidió convocar igualmente a Adrien Rabiot para la doble fecha de Eliminatorias que tiene Francia por delante, con los duelos ante Ucrania (5/9) y el seleccionado de Islandia (9/9).
Deschamps convocó a Rabiot a pesar de su incidente en el vestuario del Marsella. (Getty)
El club se refirió al comportamiento de ambos futbolistas como ‘inaceptable‘; el presidente de la institución, Pablo Longoria, declaró: “Nunca vi algo así en mi carrera”, y Roberto De Zerbi, entrenador del plantel, terminó de soltarle la mano a Rabiot: “No voy a prostituirme por un jugador por más que nos haga ganar partidos“, sentenció.
Desde su llegada a Olympique Marsella, Rabiot era uno de los líderes del equipo y había aceptado una rebaja salarial para renovar su contrato. De acuerdo a lo reportado, el ex Juventus se mostró arrepentido de lo sucedido y pidió disculpas, pero tanto la dirigencia como el cuerpo técnico del club francés se mostraron implacables con la decisión tomada.
Los convocados de Francia para las Eliminatorias
Arqueros
- Lucas Chevalier (PSG)
- Mike Maignan (AC Milan)
- Brice Samba (Stade Rennais)
Defensores
- Lucas Digne (Aston Villa)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Lucas Hernández (PSG)
- Theo Hernández (AC Milan)
- Ibrahima Konaté (Liverpool)
- Jules Koundé (FC Barcelona)
- William Saliba (Arsenal FC)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Mediocampistas
- Desiré Doué (PSG)
- Manu Koné (AS Roma)
- Adrien Rabiot (Olympique Marsella)
- Aurelién Tchouameni (Real Madrid)
- Keprhem Thuram (Juventus)
Delanteros
- Maghnes Akliouche (AS Mónaco)
- Bradley Barcola (PSG)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Marcus Thuram (Inter de Milan)