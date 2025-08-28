Se agarró a trompadas con un compañero y lo suspendieron pero a Deschamps no le importó y lo convocó a la Selección de Francia

Una de las situaciones más llamativas y escandalosas del inicio de temporada en el fútbol europeo fue la que protagonizó el Olympique de Marsella, con la reportada pelea a golpes entre dos futbolistas importantes del plantel: Adrien Rabiot y Jonathan Rowe. Ambos fueron suspendidos y declarados transferibles, aunque ahora el francés fue llamado a su selección.

Poco le importó a Didier Deschamps, seleccionador francés, lo sucedido en la intimidad del plantel de Roberto De Zerbi en Marsella, y decidió convocar igualmente a Adrien Rabiot para la doble fecha de Eliminatorias que tiene Francia por delante, con los duelos ante Ucrania (5/9) y el seleccionado de Islandia (9/9).

Deschamps convocó a Rabiot a pesar de su incidente en el vestuario del Marsella. (Getty)

El club se refirió al comportamiento de ambos futbolistas como ‘inaceptable‘; el presidente de la institución, Pablo Longoria, declaró: “Nunca vi algo así en mi carrera”, y Roberto De Zerbi, entrenador del plantel, terminó de soltarle la mano a Rabiot: “No voy a prostituirme por un jugador por más que nos haga ganar partidos“, sentenció.

Desde su llegada a Olympique Marsella, Rabiot era uno de los líderes del equipo y había aceptado una rebaja salarial para renovar su contrato. De acuerdo a lo reportado, el ex Juventus se mostró arrepentido de lo sucedido y pidió disculpas, pero tanto la dirigencia como el cuerpo técnico del club francés se mostraron implacables con la decisión tomada.

Los convocados de Francia para las Eliminatorias

Arqueros

Lucas Chevalier (PSG)

Mike Maignan (AC Milan)

Brice Samba (Stade Rennais)

Defensores

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernández (PSG)

Theo Hernández (AC Milan)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Jules Koundé (FC Barcelona)

William Saliba (Arsenal FC)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Mediocampistas

Desiré Doué (PSG)

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (Olympique Marsella)

Aurelién Tchouameni (Real Madrid)

Keprhem Thuram (Juventus)

Delanteros

Maghnes Akliouche (AS Mónaco)

Bradley Barcola (PSG)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembélé (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Marcus Thuram (Inter de Milan)

