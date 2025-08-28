Es tendencia:
Se agarró a trompadas con un compañero y lo suspendieron pero a Deschamps no le importó y lo convocó a la Selección de Francia

Adrien Rabiot tiene más de 50 partidos con Les Bleus y Deschamps lo convocó a pesar del escándalo en el Olympique Marsella.

Por Germán Celsan

© GettyAdrien Rabiot fue convocado a la Selección de Francia a pesar de su escándalo en Marsella

Una de las situaciones más llamativas y escandalosas del inicio de temporada en el fútbol europeo fue la que protagonizó el Olympique de Marsella, con la reportada pelea a golpes entre dos futbolistas importantes del plantel: Adrien Rabiot Jonathan Rowe. Ambos fueron suspendidos y declarados transferibles, aunque ahora el francés fue llamado a su selección.

Poco le importó a Didier Deschamps, seleccionador francés, lo sucedido en la intimidad del plantel de Roberto De Zerbi en Marsella, y decidió convocar igualmente a Adrien Rabiot para la doble fecha de Eliminatorias que tiene Francia por delante, con los duelos ante Ucrania (5/9) y el seleccionado de Islandia (9/9).

El club se refirió al comportamiento de ambos futbolistas como ‘inaceptable‘; el presidente de la institución, Pablo Longoria, declaró: “Nunca vi algo así en mi carrera”, y Roberto De Zerbi, entrenador del plantel, terminó de soltarle la mano a Rabiot: “No voy a prostituirme por un jugador por más que nos haga ganar partidos“, sentenció.

Desde su llegada a Olympique Marsella, Rabiot era uno de los líderes del equipo y había aceptado una rebaja salarial para renovar su contrato. De acuerdo a lo reportado, el ex Juventus se mostró arrepentido de lo sucedido y pidió disculpas, pero tanto la dirigencia como el cuerpo técnico del club francés se mostraron implacables con la decisión tomada.

Los convocados de Francia para las Eliminatorias

Arqueros

  • Lucas Chevalier (PSG)
  • Mike Maignan (AC Milan)
  • Brice Samba (Stade Rennais)
Defensores

  • Lucas Digne (Aston Villa)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Lucas Hernández (PSG)
  • Theo Hernández (AC Milan)
  • Ibrahima Konaté (Liverpool)
  • Jules Koundé (FC Barcelona)
  • William Saliba (Arsenal FC)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Mediocampistas

  • Desiré Doué (PSG)
  • Manu Koné (AS Roma)
  • Adrien Rabiot (Olympique Marsella)
  • Aurelién Tchouameni (Real Madrid)
  • Keprhem Thuram (Juventus)

Delanteros

  • Maghnes Akliouche (AS Mónaco)
  • Bradley Barcola (PSG)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Marcus Thuram (Inter de Milan)
germán celsan
Germán Celsan

