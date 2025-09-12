Fue compañero de Gerrard y Luis Suárez en Liverpool pero su carrera acabó tras ser apuñalado en pandemia: “Aún duele”

El 28 de junio de 2020 es una fecha que Andre Wisdom no olvidará jamás. El futbolista británico, que pasó toda su etapa formativa y sus primeros años de carrera en el Liverpool, donde compartió plantel y cancha con jugadores como Steven Gerrard, Luis Suárez y Jamie Carragher, entre otros, fue asaltado por cinco delincuentes y apuñalado en reiteradas ocasiones, lo cual cambió por completo su carrera y su vida.

Wisdom, que para entonces jugaba ya en el Derby County del ascenso inglés, donde compartía equipo con Wayne Rooney, cometió el error de violar la cuarentena que por entonces estaba presente en Inglaterra -y gran parte del mundo- a causa del COVID-19, y recientemente se animó a relatar lo sucedido.

Andre Wisdom vistió la camiseta del Liverpool en 22 ocasiones de forma profesional. (Getty)

El relato del incidente: “No debía estar ahí”

“No debía estar ahí, debería haber estado en casa, recuperándome tras el partido. Pero estábamos cuarentena y estaba desesperado por estar fuera“, reconoció Wisdom. Todo sucedió en la noche posterior a una victoria por 2 a 1 del Derby County contra Reading, por la segunda división inglesa. “Fue una fiesta, y ya me estaba yendo camino a mi auto cuando cinco tipos aparecieron con pasamontañas y cuchillos“, recordó.

“Me pidieron el reloj, pero me negué y empecé a pelear. No tuve tiempo de correr. Debería haber usado la cabeza, pero me ganó el orgullo”, admitió Wisdom. “Mucha gente salió de la fiesta cinco minutos después, los atacantes huyeron y quedé en la calle, cubierto de sangre. Todo pasó realmente rápido”. El reporte señala que Wisdom fue apuñalado en la cabeza, el pecho, su trasero y en el muslo izquierdo y sus atacantes nunca fueron apresados.

“Quien sabe dónde estaría jugando hoy si no hubiera sido apuñalado“, señaló Wisdom en el podcast The Beautiful Game de la BBC. “No diría que esa noche arruinó mi carrera, pero definitivamente cambió su curso. Al día de hoy aún duele mi cuerpo por las puñaladas“, admitió.

Publicidad

Publicidad

Andre Wisdom fue capitán de las categorías inferiores de Inglaterra. (Getty)

El futbolista, de por entonces 27 años, debió ser operado y logró recuperarse y volver a jugar para el Derby County. Sin embargo, en 2021 quedó libre y desde entonces se probó en clubes como Portsmouth, Sheffield y Birmingham, pero no quedó en ninguno. Finalmente decidió seguir jugando como semi-profesional al firmar con el Warrington Town en 2023. Tuvo un paso por el Derry City de Irlanda y finalmente recaló en el FC United de Manchester, de la séptima división inglesa.