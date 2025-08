Tiene 16 años, fue “robado” a Chelsea por Liverpool e impactó con su anuncio: “Puedo ganar el Balón de Oro”

La carrera de Rio Ngumoha está a punto de despegar. Los ojos del fútbol inglés ya están sobre este jugador de 16 años. Nacido en el este de Londres, el extremo izquierdo ya tuvo su debut con Liverpool en la última campaña, pero en esta pretemporada demuestra que está para absorber más responsabilidad.

El de raíces nigerianas se sumó a las inferiores de los Reds a mediados del 2024, justo después de haber conquistado la Premier League Cup Sub 17 con la camiseta de Chelsea. Este salto del delantero generó un quiebre en la relación entre los equipos involucrados.

Ngumoha es uno de los protagonistas de Liverpool en esta pretemporada y su nombre está en boca de todos. Tras anotar ante Stoke City y asistir frente a Milan, el atacante volvió a deslumbrar con un golazo ante Yokohama Marinos. Con su perfil cambiado, encaró de izquierda a derecha y definió por lo bajo para asegurar la victoria de los ingleses.

Esta jugada hizo que se ganara los elogios de Arne Slot, entrenador de los Reds: “Tenemos muchos jugadores muy buenos, pero contar con algunos de la cantera es muy útil. Nos da energía. Hubo un momento en el que debería haber centrado el balón, así que aún puede aprender. Ahora bien, si tienes 16 años y marcas un gol como el que hizo, te mereces un cumplido”.

El consejo de Raheem Sterling a Rio Ngumoha

La nueva joya de los Reds ya traía valiosos consejos de su paso por Chelsea. Uno de los que destaca fue de Sterling, referente inglés con quién lo comparan por su estilo de juego: “Se acercó a hablar conmigo y fue genial. Una vez me llevó al margen del grupo y me dijo: ‘Cuando pierdas el balón, asegúrate de seguir la jugada. Porque en el más alto nivel, todo sucede muy rápido’. Me hizo sentir que puedo lograr lo que él ha logrado. Me asesoró sobre mis virtudes y, viniendo de alguien como Raheem, me quedé impresionado”.

Rio Ngumoha apunta al Balón de Oro

“La paciencia es clave. No quiero apresurar nada. Soy joven y quiero seguir esforzándome para demostrarle al entrenador lo que puedo hacer para ayudar al equipo”, destacó a Inside The Academy sobre su primer desafío, el de destacar en la Primera División y sostenerse en un equipo competitivo de Inglaterra.

Pero también piensa más allá y comparte sus sueños: “Creo firmemente que algún día puedo ganar el Balón de Oro. Quiero ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y convertirme en una leyenda”.

