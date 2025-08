Luis Enrique no dudó y eligió al mejor de la historia entre Diego Maradona, Lionel Messi y Pelé: “Un jugador único”

No hay duda alguna de que Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores de la historia. Sus números lo avalan, como así también que dirigió a las más grandes estrellas europeas y sudamericanas. Entre ellas, Lionel Messi. Pero también tuvo la fortuna de ser contemporáneo a Diego Maradona dentro de una cancha y vio muchísimos videos de lo que brindó Pelé.

Claramente, los tres futbolistas mencionados son los mejores que pisaron este planeta. Cautivaron a los fanáticos, consiguieron muchos títulos y a pesar de que el brasileño y Pelusa ya han fallecido, el clamor popular los posiciona en un pedestal. Lo mismo ocurre con la Pulga, quien sigue brillando, a sus 38 años, en Inter Miami.

El debate siempre estuvo sobre la mesa. Reuniones con amigos, charlas futboleras, consultas a jugadores y también a entrenadores. Todos han mencionado a diferentes exponentes, pero el DT de PSG no quiso escaparle a la consulta. Y en 2022, en su canal de stream, sostuvo que Messi es el mejor de todos. De hecho, sostuvo que no hay que compararlo con Maradona porque “son épocas distintas”.

“¿Por qué los argentinos o un aficionado como yo tenemos que escoger entre La Pulga y el Pelusa?. La Pulga es dios y el Pelusa es dios a nivel futbolístico. Qué suerte que hayan sido argentinos si sois argentino, lástima que no hayan sido españoles”, expresó el oriundo de Gijón. Si bien no mencionó al ex Santos, no lo menosprecia. Pero hizo foco en los momentos en que los campeones del mundo con la Albiceleste brillaron rotundamente.

Luis Enrique eligió a Messi como el mejor de la historia.

“La época del Pelusa fue increíble. A todos nos hizo disfrutar del fútbol. Una época en la que un jugador casi podía ganar un Mundial solo. En esta época actual eso es más difícil. La Pulga, o Leo Messi, es el número uno de la historia del fútbol sin ninguna duda”, mencionó.

Luis Enrique tuvo la fortuna de dirigir al rosarino. Fue en Barcelona, con quien logró 9 títulos: “Leo ha sido un jugador único, y siempre lo he dicho, y si yo le he podido dejar algo, objetivo cumplido. Ese es mi objetivo con todos los jugadores. Y si lo dice él que ha sido el mejor jugador de la historia, pues te puedes imaginar lo que representa para mí”, indicó.

Luis Enrique, el segundo DT que más dirigió a Messi

El entrenador español tuvo la fortuna de dirigir a Lionel Messi en Barcelona. Fue entre 2014 y 2017, donde logró 9 títulos. Pero además lo dirigió en 158 partidos, donde la Pulga anotó 153 goles y aportó 76 asistencias en los 13.746 minutos que estuvo en cancha.

