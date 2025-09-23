Tiene 21 años, jugó en Arsenal y está en coma: “Lesión cerebral grave”

Billy Vigar nació el 22 de octubre de 2003 en Worthing, Inglaterra. Como millones de chicos ingleses su sueño era ser jugador de fútbol y persiguió su sueño hasta cumplirlo. Se formó en la cantera de uno de los poderosos de Londres: Arsenal. Allí permaneció por años hasta que en 2023 pasó al equipo SUb 21 del Derby para luego recalar en Eastbourne unos meses más tarde. Luego de un corto tiempo allí, pasó la temporada 24/25 en el Hastings United y en agosto de 2025 llegó al Chichester, equipo que milita en la Isthmian Premier Division, una liga regional del fútbol inglés.

El pasado sábado 20 de septiembre, la vida de Billy Vigar cambió para siempre. Chichester City visitó a Wingate & Finchley FC y el encuentro apenas duró un puñado de minutos. En el primer cuarto de hora, Vigar sufrió un duro golpe contra un muro que estaba al lateral de cancha, impactó con su cabeza y debió ser hospitalizado de inmediato.

Chichester City informó a través de sus redes sociales el domingo 21 de septiembre: “Chichester City Football Club puede confirmar que el sábado 20 de septiembre uno de nuestros jugadores sufrió una lesión grave en nuestro partido en Wingate & Finchley. En este momento el club no hará más comentarios”.

El lunes 22, Chichester City amplió: “Billy sufrió una lesión cerebral grave y se encuentra en coma inducido en cuidados intensivos, recibiendo el mejor tratamiento posible. Es demasiado pronto para predecir el desenlace, e incluso si todo sale bien, la recuperación será larga”.

ver también Mientras Francia llegó a 8 Balones de Oro con Ousmane Dembélé, la enorme diferencia que existe en favor de Argentina

El paso de Billy Vigar por Arsenal

Arsenal es uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Son muchos los chicos que sueñan con formarse en su cantera y así lo hizo Billy Vigar, quien se desempeña en la posición de delantero centro. Allí pasó gran parte de su proceso de formación, pero no logró encontrar sus oportunidades para ser considerado para el primer equipo. A los 20 años tuvo que emigrar a préstamo al equipo Sub 21 de Derby, para luego regresar a los Gunners, pero nuevamente fue cedido. Ya en 2024 dejó Arsenal de manera definitiva.

Publicidad

Publicidad

Billy Vigar en Arsenal. (Foto: @billy.vigar).

ver también La reacción de Lionel Messi tras el triunfo de Ousmane Dembélé en el Balón de Oro 2025