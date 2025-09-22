Mientras Francia llegó a 8 Balones de Oro con Ousmane Dembélé, la enorme diferencia que existe en favor de Argentina

Este lunes 22 de septiembre, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y le puso punto final al debate que mantuvo en vilo al fútbol durante los últimos meses. Mientras Lamine Yamal se quedó con el segundo lugar y consiguió nuevamente el Trofeo Kopa, Francia sumó su octavo galardón y se convirtió en el segundo país con más premios individuales. ¿Cuántos tiene Argentina?

El delantero de París Saint-Germain coronó su tremenda temporada en la que convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias, únicamente en lo individual. Luego, en el ámbito colectivo, también conquistó: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA. Así, es cómo se explica que sea el mejor jugador del mundo en el ciclo 2024/25.

Lo cierto es que a partir de este acontecimiento, Francia tiene 8 Balones de Oro. A lo largo de la historia, los ganadores fueron: Michel Platini en tres oportunidades, siendo el que más cosechó en el país galo. Luego, todos con solamente un premio cada uno, se encuentran: Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzemá y el flamante Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

En contraparte, Argentina tiene 11 Balones de Oro. Para tomar dimensión de la superioridad que mantiene el país albiceleste en este ítem, solamente Lionel Messi (8) cuenta con la misma cantidad que Francia en toda su historia. El astro rosarino es el jugador con más galardones de todos los tiempos, por lo que posee el récord que pareciera ser absolutamente inigualable en el futuro.

Los tres premios restantes, se dividen en dos futbolistas y corresponden a una época claramente anterior. El mítico Alfredo Di Stéfano ganó el trofeo en dos ocasiones, mientras que Omar Sívori solo lo consiguió en una oportunidad. Así las cosas, Argentina es el país con más trofeos de este tipo y es un reinado que permanecerá vigente durante algunos años, como mínimo.

De esta manera, Argentina tiene 11 Balones de Oro y Francia 8, que es su perseguidor más cercano. El máximo responsable de esta diferencia es Lionel Messi, ya que antes de su irrupción en el fútbol su país solo era dueño de tres. Cabe destacar que Diego Armando Maradona no pudo ganar ninguno porque antes era solo para europeos, ya sea nativos o nacionalizados.

Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro.

Lista de países con más Balones de Oro

Argentina: 11 Francia: 8 Alemania: 7 Portugal: 7 Países Bajos: 7 Brasil: 5 Inglaterra: 5 Italia: 4 Unión Soviética: 3 España: 2 Dinamarca: 1 Escocia: 1 Hungría: 1 Bulgaria: 1 Croacia: 1 Checoslovaquia: 1 República Checa: 1 Ucrania: 1 Irlanda del Norte: 1 Liberia: 1

