Es tendencia:
logotipo del encabezado
Balón de Oro

Mientras Francia llegó a 8 Balones de Oro con Ousmane Dembélé, la enorme diferencia que existe en favor de Argentina

Con Lionel Messi como principal referente, se actualizó el ranking de países con más ganadores del premio individual.

Por Nahuel De Hoz

Ousmane Dembélé y Lionel Messi, con sus Balones de Oro. (Fotos: Getty y @ballondor)
Ousmane Dembélé y Lionel Messi, con sus Balones de Oro. (Fotos: Getty y @ballondor)

Este lunes 22 de septiembre, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y le puso punto final al debate que mantuvo en vilo al fútbol durante los últimos meses. Mientras Lamine Yamal se quedó con el segundo lugar y consiguió nuevamente el Trofeo Kopa, Francia sumó su octavo galardón y se convirtió en el segundo país con más premios individuales. ¿Cuántos tiene Argentina?

El delantero de París Saint-Germain coronó su tremenda temporada en la que convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias, únicamente en lo individual. Luego, en el ámbito colectivo, también conquistó: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA. Así, es cómo se explica que sea el mejor jugador del mundo en el ciclo 2024/25.

Lo cierto es que a partir de este acontecimiento, Francia tiene 8 Balones de Oro. A lo largo de la historia, los ganadores fueron: Michel Platini en tres oportunidades, siendo el que más cosechó en el país galo. Luego, todos con solamente un premio cada uno, se encuentran: Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzemá y el flamante Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025.

En contraparte, Argentina tiene 11 Balones de Oro. Para tomar dimensión de la superioridad que mantiene el país albiceleste en este ítem, solamente Lionel Messi (8) cuenta con la misma cantidad que Francia en toda su historia. El astro rosarino es el jugador con más galardones de todos los tiempos, por lo que posee el récord que pareciera ser absolutamente inigualable en el futuro.

Los tres premios restantes, se dividen en dos futbolistas y corresponden a una época claramente anterior. El mítico Alfredo Di Stéfano ganó el trofeo en dos ocasiones, mientras que Omar Sívori solo lo consiguió en una oportunidad. Así las cosas, Argentina es el país con más trofeos de este tipo y es un reinado que permanecerá vigente durante algunos años, como mínimo.

Publicidad

De esta manera, Argentina tiene 11 Balones de Oro y Francia 8, que es su perseguidor más cercano. El máximo responsable de esta diferencia es Lionel Messi, ya que antes de su irrupción en el fútbol su país solo era dueño de tres. Cabe destacar que Diego Armando Maradona no pudo ganar ninguno porque antes era solo para europeos, ya sea nativos o nacionalizados.

Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro.

Lionel Messi, ganador de ocho Balones de Oro.

Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé

ver también

Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé

Lista de países con más Balones de Oro

  1. Argentina: 11
  2. Francia: 8
  3. Alemania: 7
  4. Portugal: 7
  5. Países Bajos: 7
  6. Brasil: 5
  7. Inglaterra: 5
  8. Italia: 4
  9. Unión Soviética: 3
  10. España: 2
  11. Dinamarca: 1
  12. Escocia: 1
  13. Hungría: 1
  14. Bulgaria: 1
  15. Croacia: 1
  16. Checoslovaquia: 1
  17. República Checa: 1
  18. Ucrania: 1
  19. Irlanda del Norte: 1
  20. Liberia: 1
Publicidad
Desde Kylian Mbappé hasta el propio Lamine Yamal, las felicitaciones a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025

ver también

Desde Kylian Mbappé hasta el propio Lamine Yamal, las felicitaciones a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

En Boca, Paredes les sigue dirigiendo los partidos a los árbitros: ante Central Córdoba debió ser expulsado

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Desde Kylian Mbappé hasta el propio Lamine Yamal, las felicitaciones a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025
Fútbol Internacional

Desde Kylian Mbappé hasta el propio Lamine Yamal, las felicitaciones a Ousmane Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Dembélé en PSG
Fútbol Internacional

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Dembélé en PSG

Las tres razones por las que Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal
Fútbol europeo

Las tres razones por las que Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos
Fútbol Argentino

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo