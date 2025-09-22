El padre de Lamine Yamal, fuera de control tras el Balón de Oro ganado por Dembélé: “El mayor daño moral a un ser humano”

Es un hecho: Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025. Durante la ceremonia que se llevó a cabo este lunes 22 de septiembre en París, el delantero francés recibió el galardón que lo convierte en el mejor futbolista del mundo durante la última temporada, según estableció la revista France Football. En segundo lugar quedó Lamine Yamal, lo que dejó fuertes repercusiones.

La tremenda actuación individual que mostró durante todo un año el delantero de París Saint-Germain, además de los múltiples títulos que conquistó a nivel colectivo, fueron suficientes para que sea homenajeado con este premio. Sin embargo, en el entorno del chico sensación de Barcelona no piensan de la misma manera y no tardaron en salir al cruce después de esta decisión.

Lo cierto es que Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, rompió el silencio en una comunicación exclusiva con el programa El Chiringuito. Allí, lejos de intentar apaciguar las aguas sobre los premios individuales, no hizo más que encender una nueva polémica. “Creo que este es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”, sentenció de forma contundente.

Lamine Yamal y su padre Mounir Nasraoui. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el papá de la estrella de España amplió su discurso al respecto. No solamente hizo esa calificación, sino que también se tomó el tiempo de justificar el motivo por el cuál dijo esa frase. “Porque Lamine Yamal es el mejor del mundo con diferencia, con muchísima diferencia”, manifestó con un tono tajante que no dio lugar a dudas.

Como si eso no fuera suficiente para dejar en claro cuál es su verdadera postura sobre la determinación que tomó la revista France Football para resolver al ganador, pocos segundos más tarde continuó. “No es porque sea mi hijo, no hay rivales. Lamine es Lamine Yamal, aquí ha pasado algo muy raro“, sostuvo el padre del ahora considerado segundo mejor futbolista de todo el mundo.

Publicidad

Publicidad

Pero antes de dar por finalizada la entrevista con el reconocido programa de televisión, dejó un adelanto de cara al futuro. Fiel a su estilo arrogante y donde no le teme a un escenario adverso, Mounir Nasraoui fue terminante con un aviso sobre lo que conseguirá su hijo dentro de exactamente un año. “El año que viene el Balón de Oro será español”, anunció antes de cortar la comunicación.

Tweet placeholder

Los números de Lamine Yamal y Ousmane Dembélé en 2024/25

Durante la temporada 2024/25, Ousmane Dembéle disputó un total de 53 partidos oficiales entre los que convirtió 35 goles y repartió 16 asistencias, además de conquistar 5 títulos: Ligue 1, Supercopa de Francia, Copa de Francia, UEFA Champions League y Supercopa de la UEFA. En contra parte, Lamine Yamal jugó 55 encuentros, anotó 18 tantos, brindó 25 habilitaciones y levantó 3 trofeos: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla histórica de ganadores del Balón de Oro tras la elección de Ousmane Dembélé