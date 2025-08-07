Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tras ser marginado del Balón de Oro, Atlético de Madrid reaccionó con Julián Álvarez y generó indignación: “Vaya robo”

La cuenta del Colchonero subió una foto del argentino y sus hinchas mostraron su descontento.

Por Marco D'arcangelo

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.
© GettyJulián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

La revista francesa France Football publicó la lista con los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2025 por su rendimiento en la última temporada, y sorprendió al marginar a Julián Álvarez, el delantero que se destacó tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección Argentina. 

Tras conocerse esta noticia, la cuenta oficial del Colchonero subió una foto en X (ex Twitter) sobre la Araña en el último entrenamiento. Allí sus hinchas se mostraron molestos porque  no lo nominaron para el galardón y le pidieron a sus dirigentes que rodeen al argentino de la mejor manera. 

En esta imagen, aparece el delantero con pasado en River y Manchester City entrenando con una gran sonrisa. En el pie de la foto, la cuenta del Atlético de Madrid publicó el emoji de una cara sonriendo para imitar al gesto de la Araña. 

Rápidamente en los comentarios los fanáticos del Colchonero comentaron criticando su ausencia en la gala del Balón de Oro, en donde no habrá ningún representante del club. Cabe destacar que el arquero Jan Oblak fue nominado para el Lev Yashin. 

“Balón de oro en mis libros”, “Dadle a ese tío un equipo a su altura”, “Vaya robo”, “Una vergüenza”, “Merecía estar en el top para ganar el mejor delantero. Vergonzoso que no esté”, “Rodearlo de buenos jugadores es lo que tenéis que hacer”, fueron algunos de los comentarios. 

Publicidad

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Luego de haber sido fichado por un desembolso de 75 millones de euros procedente de Manchester City, Julián Álvarez disputó un total de 57 compromisos oficiales en Atlético de Madrid. En ese lapso logró anotar 29 goles y repartir 8 asistencias, que le permitieron adueñarse indiscutidamente del puesto de centrodelantero en el armado de Cholo Simeone.

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid se prepara para lo que será la primera fecha de LaLiga 2025/2026. En su caso, el Colchonero debutará frente al RCD Espanyol en Cornellá el domingo 17 de agosto desde las 21:30 horas de España (16:30 de Argentina). Luego, el sábado 23 será el turno de hacer el estreno en condición de local en el Estadio Metropolitano vs. Elche.

Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro

ver también

Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

ver también

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025
Selección Argentina

Los 7 argentinos ignorados por France Football para el Balón de Oro 2025

Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro
Fútbol europeo

Julián Alvarez: de buscar titularidad en el Atlético de Madrid a quedarse sin Balón de Oro

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025
Fútbol Internacional

Los 2 jugadores argentinos nominados al Balón de Oro 2025

Gustavo Quinteros coqueteó con dirigir a Boca: “Esperemos que salga algo interesante”
Boca Juniors

Gustavo Quinteros coqueteó con dirigir a Boca: “Esperemos que salga algo interesante”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo