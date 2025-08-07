Tras ser marginado del Balón de Oro, Atlético de Madrid reaccionó con Julián Álvarez y generó indignación: “Vaya robo”

La revista francesa France Football publicó la lista con los 30 jugadores nominados al Balón de Oro 2025 por su rendimiento en la última temporada, y sorprendió al marginar a Julián Álvarez, el delantero que se destacó tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección Argentina.

Tras conocerse esta noticia, la cuenta oficial del Colchonero subió una foto en X (ex Twitter) sobre la Araña en el último entrenamiento. Allí sus hinchas se mostraron molestos porque no lo nominaron para el galardón y le pidieron a sus dirigentes que rodeen al argentino de la mejor manera.

En esta imagen, aparece el delantero con pasado en River y Manchester City entrenando con una gran sonrisa. En el pie de la foto, la cuenta del Atlético de Madrid publicó el emoji de una cara sonriendo para imitar al gesto de la Araña.

Rápidamente en los comentarios los fanáticos del Colchonero comentaron criticando su ausencia en la gala del Balón de Oro, en donde no habrá ningún representante del club. Cabe destacar que el arquero Jan Oblak fue nominado para el Lev Yashin.

“Balón de oro en mis libros”, “Dadle a ese tío un equipo a su altura”, “Vaya robo”, “Una vergüenza”, “Merecía estar en el top para ganar el mejor delantero. Vergonzoso que no esté”, “Rodearlo de buenos jugadores es lo que tenéis que hacer”, fueron algunos de los comentarios.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Luego de haber sido fichado por un desembolso de 75 millones de euros procedente de Manchester City, Julián Álvarez disputó un total de 57 compromisos oficiales en Atlético de Madrid. En ese lapso logró anotar 29 goles y repartir 8 asistencias, que le permitieron adueñarse indiscutidamente del puesto de centrodelantero en el armado de Cholo Simeone.

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid se prepara para lo que será la primera fecha de LaLiga 2025/2026. En su caso, el Colchonero debutará frente al RCD Espanyol en Cornellá el domingo 17 de agosto desde las 21:30 horas de España (16:30 de Argentina). Luego, el sábado 23 será el turno de hacer el estreno en condición de local en el Estadio Metropolitano vs. Elche.

