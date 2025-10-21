Es tendencia:
Un campeón del mundo con la Selección Argentina apuntó contra Vinícius por su presente en Real Madrid: “No le hace bien”

Jorge Valdano, ex futbolista del Merengue, habló en una entrevista y apuntó contra las actitudes del delantero brasileño.

Por Marco D'arcangelo

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid.
© Getty ImagesVinícius Junior, delantero del Real Madrid.

El inicio de la temporada en el Real Madrid no fue el mejor para Vinícius Jr. El delantero brasileño no pudo mostrar el rendimiento esperado en el equipo comandado por Xabi Alonso y sumado a sus actitudes dentro del campo de juego, se metió en el foco de las críticas.

Debido a este momento que está atravesando el ex Flamengo, Jorge Valdano, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y con pasado en el Real Madrid, habló en una entrevista con el Diario AS, en donde le dejó un consejo a Vinícius por sus actitudes en la cancha.

“A Viniciuis en cada partido le estamos pidiendo que se contenga un poco, sobre todo en la gesticulación que no le hace bien al equipo y a su imagen”, fueron las palabras de Valdano, quien tuvo un paso como jugador en el Merengue y que también fue tanto entrenador como director deportivo.

Esto se debe a que en la última presentación del elenco madrileño, que fue victoria 1 a 0 frente a Getafe en condición de visitante, el brasileño tuvo un fuerte encontronazo con Juan Iglesias, futbolista rival, por el que tuvieron que intervenir otros jugadores y así calmar las aguas para que la situación no pase a mayor.

Tal es así, que la discusión escaló a un punto en el que el de Getafe soltó de forma contundente: “Por eso te odia todo el mundo”, para criticar a su rival. La respuesta del brasileño no sorprendió: “Soy muy bueno. Hablas mucho”.

“Son cosas que quedan en el campo, pero hay cosas que no se pueden permitir. Y cuando no se respeta pasan estas cosas. No se puede permitir que te falten el respeto como lo ha hecho. Es un gran jugador, lo demuestra cada partido, pero este tipo de cosas no le vienen bien, le debilitan y ojalá haga una autocrítica y empiece a respetar”, expuso Iglesias luego del encuentro. 

Los números de Vinícius Júnior en la temporada

En su octava campaña con el Merengue, el brasileño sumó minutos en 11 compromisos entre LaLiga y la Champions League. En un total de 724 minutos, lleva 5 goles y 4 asistencias, todo en el ámbito local.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

