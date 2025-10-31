Tras el polémico comunicado, Xabi Alonso reveló si castigará a Vinícius en Real Madrid

La novela de Vinícius y Xabi Alonso sigue sumando capítulos. Luego del escándalo en el Clásico, el delantero sacó un comunicado pidiéndole disculpas a casi todos los que integran el Real Madrid, pero sin mención alguna para el entrenador. Este viernes, el propio estratega brindó una conferencia de prensa, que terminó siendo monotemática.

Por importó el partido con Valencia: los medios españoles solo querían saber cómo estaba la situación con el brasileño. “El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable. Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado“, comenzó declarando el español, que confirmó que “no habrá ninguna represalia“.

Ante la pregunta sobre el comunicado emitido en las redes sociales, donde fue ignorado, Alonso declaró: “Fue muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema”.

Sobre su forma de manejarse en el vestuario, soltó: “Lo más importante es ser auténtico, no tratar de impostar nada. Siempre pensar en lo mejor para el equipo. Siempre tener buena relación, dentro del respeto, pero sabiendo que no todos son iguales. Hay que tener inteligencia emocional“.

Las disculpas de Vinícius

Este miércoles, Vinícius compartió un pedido de disculpas desde su cuenta de X, extensivo a todos menos al entrenador, omisión que cuanto menos resultó curiosa. “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente“, escribió.

Y se justificó: “A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”.

¿Cuándo juega el Real Madrid con el Valencia?

El Real Madrid retoma la acción este sábado, 1 de noviembre, en el Santiago Bernabéu contra el Valencia CF (17 horas de Argentina) en la jornada 11 de LaLiga. El objetivo es claro: mantener la senda de la victoria antes de poner rumbo a Anfield, para su compromiso del martes 4 ante el Liverpool por la Champions League.

