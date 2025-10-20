Vinícius Jr. recibió una impactante acusación por sus comportamientos en Real Madrid: “Por eso todo el mundo te odia”

Transcurridas las primeras 9 fechas de la temporada en LaLiga, Real Madrid encadenó este domingo una apretada victoria ante Getafe para extender su buen inicio y mantenerse en lo más alto del certamen. Hasta el momento, los comandados por Xabi Alonso acumula 8 triunfos y apenas 1 derrota.

Con gol de Kylian Mbappé, el Merengue sumó de a tres para cuidar la diferencia ante Barcelona, su escolta. Aunque todo fue festejo para los blancos tras el pitazo final, dentro del campo se jugó con agresividad y una carga importante de cruces verbales.

Uno de los más intensos del partido fue protagonizado por Juan Iglesias y Vinícius Júnior. La discusión escaló a tal punto que el de Getafe soltó de forma contundente: “Por eso te odia todo el mundo”. La respuesta del brasileño no sorprendió: “Soy muy bueno. Hablas mucho”.

Getafe terminó el partido con 9 jugadores, un dato que refleja el tipo de partido que se jugó en el Estadio Coliseum. A pesar de los momentos calientes sobre el césped, Iglesias le bajó el tono a la controversia posteriormente, aunque no dejó de lanzar dardos para Vini.

“Son cosas que quedan en el campo, pero hay cosas que no se pueden permitir. Y cuando no se respeta pasan estas cosas. No se puede permitir que te falten el respeto como lo ha hecho. Es un gran jugador, lo demuestra cada partido, pero este tipo de cosas no le vienen bien, le debilitan y ojalá haga una autocrítica y empiece a respetar”, expuso el defensor.

Los números de Vinícius Júnior en la temporada

En su octava campaña con el Merengue, el brasileño sumó minutos en 11 compromisos entre LaLiga y la Champions League. En un total de 724 minutos, lleva 5 goles y 4 asistencias, todo en el ámbito local.

Así está la tabla de LaLiga

