Vinícius Júnior podría terminar en la cárcel tras estar de fiesta con Anitta y Travis Scott

Es uno de los mejores futbolistas del mundo, pero también es mirado de reojo por los fanáticos y la prensa debido a su extravagancia, su manera de manejarse fuera del campo de juego y por cómo le gusta ostentar. Pero ahora, se encuentra en graves problemas. Sí, Vinícius Júnior, una de las grandes estrellas que tiene Real Madrid, podría terminar tras las rejas.

Durante las últimas horas, desde Brasil notificaron que el extremo surgido de Flamengo será procesado por “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” tras brindar una fiesta por su cumpleaños 25, la cual se extendió por dos días (entre el 19 y el 21 de julio), y a la que asistieron figuras de talla mundial como la cantautora y bailarina brasileña, Anitta, y el rapero estadounidense, Travis Scott. Este tipo de causas, según la legislación de Brasil, es penada con la privación de la libertad entre 15 días y tres meses de cárcel o el pago de una multa.

Vini celebró un nuevo cumpleaños en una lujosa finca que se dedica exclusivamente a realizar eventos multitudinarios. Incluso, según la información que reportó O Globo, el elevado volumen de la música y los constantes gritos de los invitados irrumpió la calma de los vecinos cercanos. Además, se estipula que asistieron más de 500 personas y que hubo una serie de conciertos.

La identidad del denunciante aún no fue revelada, pero le afirmó a la fuente citada que se comunicó con la Policía Militar para dar aviso del gran descontrol que se había generado en medio de la fiesta, además de que en más de una ocasión solicitó que bajaran el volumen de la música. Incluso, los efectivos se hicieron presentes para constatar lo que ocurría. Pero cuando se marcharon, “el sonido volvió a alcanzar un volumen extremadamente alto”, aseguró esta misma persona.

Mientras el caso es llevado adelante por el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, que se especializa en delitos menores, desde el Poder Judicial indicaron que la audiencia preliminar se realizará el próximo 6 de noviembre.

ver también Duras críticas a la Selección de Brasil y Ancelotti por la caída ante Bolivia en las Eliminatorias que los dejó quintos: “Horrible”

ver también La frase con la que Vinícius puso a Carlo Ancelotti por encima de Xabi Alonso

Cabe destacar que, además de las afirmaciones de O Globo, fue el propio futbolista del Merengue y de la Selección de Brasil quien compartió diferentes fotografías en sus redes sociales para ostentar lo que fue la fiesta de cumpleaños que brindó, donde también estuvo su compañero Eduardo Camavinga, como los artistas ya mencionados, Anitta y Travis Scott, quienes dieron conciertos en el evento, los cuales estuvieron acompañados de fuegos artificiales.

Publicidad