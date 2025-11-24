Nuevos comentarios sobre Lautaro Martínez en Italia que advierten a la Selección Argentina

Ni Lautaro Martínez ni el Inter de Milán están teniendo en el curso 2025/2026 la mejor temporada imaginable ni mucho menos. El Nerazzurro no puede levantar cabeza desde aquella goleada histórica por 5 a 0 que sufrió en la Final de la UEFA Champions League con el París Saint-Germain, resultado lo suficientemente abultado para detonar la crisis que se profundizó priemro con la sorpresiva eliminación frente a Fluminense en los Octavos de Final del Mundial de Clubes y después con su presente en la Serie A, en donde cayó en 4 de las 12 presentaciones que exhibe hasta entonces.

Encima, el último de estos tropiezos fue con el AC Milan, al que, además, no lo puede vencer hace 6 partidos (perdió 4 y empató 2). Por lo que es lógico que por estas horas el reparto de culpas caiga en las principales figuras, entre ellas, el delantero de la Selección Argentina, que si bien acumula 8 goles y 2 asistencias en 15 compromisos entre la liga italiana y la Liga de Campeones de Europa, no viene marcando en los encuentros pesados como contra Juventus, Roma, Napoli y el mencionado ‘Derby della Madonnina’.

En ese contexto de falta de efectividad, Chivu, su entrenador, decidió sustituirlo cuando iban 19 minutos del segundo tiempo, solo instantes después de lo que fue el 1 a 0 que anotó Christian Pulisic a favor del AC Milan (que por cierto fue el único tanto del partido). Al respecto, las cámaras captaron un comentario del estratega rumano que provocó estallara la polémica en los medios de comunicación italianos.

”Sustituido a los 64 minutos en el Allianz y a los 66 contra el Milan: ‘¡Basta, basta! ¡Fuera Lautaro y dentro Bonny!‘, dijo Chivu antes de la sustitución. Sin embargo, el Toro no estaba precisamente fuera del partido…”, describió la Gazzetta dello Sport en una de las crónicas referidas al choque entre los equipos milaneses.

En ese mismo sentido, el medio citado advirtió: ”Fue una decisión que no pasó desapercibida y que, a fin de cuentas, dio sus frutos. Diez minutos después, Thuram, que había permanecido en el campo en lugar del argentino, se ganó un penalti gracias a la falta de Pavlovic (concedida tras una revisión del VAR). Si Calhanoglu hubiera marcado, habría sido un partido diferente”.

Por su parte, Sempreinter.com, también se hizo eco de lo sucedido con el ex Racing y de las explicaciones posteriores por parte del técnico del Inter: ”El mayor tema de conversación llegó cuando sustituyó a Lautaro Martínez en el minuto 64, una decisión que inmediatamente generó debate. Chivu restó importancia a la polémica con dureza: “¿No puedo cambiar jugadores?”, respondió”.

Esa postura de Chivu generó comentarios de todo tipo. Críticas como: ”Martínez estuvo lento todo el juego y tuvo que salir”. O frases para respaldo como: ”La verdad es que no puedo contar la cantidad de veces que jugadores como Lautaro, Barella, Hakan, Frattesi y Thuram rescataron a Inzaghi en su momento”.

El mensaje de Lautaro Martínez tras la derrota del Inter con el AC Milan

Tras la derrota en el derbi, Lautaro Martínez, que suele aparecer en sus redes sociales cualquiera sea el resultado, nuevamente utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a los hinchas del Inter de Milán: “Como siempre, levántate y sigue adelante “.

