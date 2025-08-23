Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Un histórico club europeo en crisis: descendió por escritorio, le sacaron 94 puntos y quedó al borde de ser expulsado de su liga

FCU 1948 Craiova se enfrenta a una de las sanciones más contundentes jamás vistas en el fútbol.

Por Germán Celsan

El Fotbal Club Universitatea 1948 se enfrenta a una sanción histórica
© fcucraiovaofficial IGEl Fotbal Club Universitatea 1948 se enfrenta a una sanción histórica

La temporada 2025/26 se puso en marcha en el fútbol europeo, pero esa emoción no está presente en todas las ligas. En otras reina el asombro y fanáticos atónitos por la decisión con el histórico FCU 1948 Craiova de Rumania. El club, dos veces campeón de la Copa de Rumania, sufrió una de las sanciones más duras en la historia del fútbol mundial.

Primero, hay que destacar que su presente no es el mejor, viene de descender de primera división en la temporada 2023/24 tras quedar último en el grupo de relegación, y en la temporada pasada se decretó su descenso a tercera por una decisión administrativa de la liga.

El FCU Craiova, en el momento más complicado de su historia. (IG – fcucraiovaofficial)

El FCU Craiova, en el momento más complicado de su historia. (IG – fcucraiovaofficial)

Ahora, esa crisis se profundizó aún más, ya que como reportan Digisport y Golazo, medios locales de Rumania, el club fue sancionado y hasta el momento lleva 94 puntos deducidos. Esto se debe a deudas con exjugadores, entrenadores, directivos y hasta un club rival. El reglamento estipula la deducción de dos puntos por cada 15 días de impago, y el club ya acumula 94 puntos de penalización.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) le dio tiempo de pagar lo debido hasta el próximo 3 de septiembre, de lo contrario se enfrentaría a una sanción aún más dura. No obstante, el dueño del club, Adrian Mititelu, ignora las decisiones de las comisiones federales, y el equipo de Bănie está a punto de ser excluido de todas las competiciones nacionales.

Adrian Mititelu, propietario del club universitario, aseguró que resolverán la situación. (FCUtv)

Adrian Mititelu, propietario del club universitario, aseguró que resolverán la situación. (FCUtv)

Publicidad

No nos van a excluir, la situación se resolverá de una forma u otra“, le aseguró Mititelu a Golazo. “Ya hemos hecho nuestro descargo por cada punto de deducido y por no haber sido aceptados para jugar en la segunda división. El caso está en curso, por lo que no pueden tomar este tipo de decisiones mientras tanto”.

La del Craiova no es la sanción más alta en la historia del fútbol

El fútbol rumano es conocido por la severidad de su reglamento y de las sanciones que impone la FRF, que ya había penalizado al Caransebeș en la temporada 2015/16 con una quita de 96 puntos. Aunque, en caso de continuar por este camino, la exclusión del Craiova se convertiría en la sanción más grande de la que uno tenga memoria.

germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    ggrova
    german garcía grova

    Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

    jpasman
    toti pasman

    "River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

    mgrosman
    chicho grosman

    El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

    Lee también
    Independiente se victimiza y culpa a la U de Chile con un video oficial: “Ataque cobarde y planificado”
    Fútbol Sudamericano

    Independiente se victimiza y culpa a la U de Chile con un video oficial: “Ataque cobarde y planificado”

    “Me usaron de excusa”: Kyle Walker rompió el silencio tras su salida del Manchester City y su charla con Guardiola
    Noticias de la Premier League 2025

    “Me usaron de excusa”: Kyle Walker rompió el silencio tras su salida del Manchester City y su charla con Guardiola

    Qué canal pasa al Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita
    Fútbol Árabe

    Qué canal pasa al Al Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al Ahli por la Supercopa de Arabia Saudita

    Hizo Inferiores en Boca, pero eligió ser tenista, dejó la actividad dos años, volvió y ahora sueña con los Grand Slams: “Somos títeres de la ATP”
    Entrevista

    Hizo Inferiores en Boca, pero eligió ser tenista, dejó la actividad dos años, volvió y ahora sueña con los Grand Slams: “Somos títeres de la ATP”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo