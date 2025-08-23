Un histórico club europeo en crisis: descendió por escritorio, le sacaron 94 puntos y quedó al borde de ser expulsado de su liga

La temporada 2025/26 se puso en marcha en el fútbol europeo, pero esa emoción no está presente en todas las ligas. En otras reina el asombro y fanáticos atónitos por la decisión con el histórico FCU 1948 Craiova de Rumania. El club, dos veces campeón de la Copa de Rumania, sufrió una de las sanciones más duras en la historia del fútbol mundial.

Primero, hay que destacar que su presente no es el mejor, viene de descender de primera división en la temporada 2023/24 tras quedar último en el grupo de relegación, y en la temporada pasada se decretó su descenso a tercera por una decisión administrativa de la liga.

El FCU Craiova, en el momento más complicado de su historia. (IG – fcucraiovaofficial)

Ahora, esa crisis se profundizó aún más, ya que como reportan Digisport y Golazo, medios locales de Rumania, el club fue sancionado y hasta el momento lleva 94 puntos deducidos. Esto se debe a deudas con exjugadores, entrenadores, directivos y hasta un club rival. El reglamento estipula la deducción de dos puntos por cada 15 días de impago, y el club ya acumula 94 puntos de penalización.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) le dio tiempo de pagar lo debido hasta el próximo 3 de septiembre, de lo contrario se enfrentaría a una sanción aún más dura. No obstante, el dueño del club, Adrian Mititelu, ignora las decisiones de las comisiones federales, y el equipo de Bănie está a punto de ser excluido de todas las competiciones nacionales.

Adrian Mititelu, propietario del club universitario, aseguró que resolverán la situación. (FCUtv)

“No nos van a excluir, la situación se resolverá de una forma u otra“, le aseguró Mititelu a Golazo. “Ya hemos hecho nuestro descargo por cada punto de deducido y por no haber sido aceptados para jugar en la segunda división. El caso está en curso, por lo que no pueden tomar este tipo de decisiones mientras tanto”.

La del Craiova no es la sanción más alta en la historia del fútbol

El fútbol rumano es conocido por la severidad de su reglamento y de las sanciones que impone la FRF, que ya había penalizado al Caransebeș en la temporada 2015/16 con una quita de 96 puntos. Aunque, en caso de continuar por este camino, la exclusión del Craiova se convertiría en la sanción más grande de la que uno tenga memoria.