Una de las figuras de Sevilla se refirió al milagro que hizo posible Matías Almeyda: “Decían que íbamos a descender”

La Fecha FIFA de octubre que puso en pausa LaLiga de España encontró a Sevilla atravesando un momento que muy pocos podían haber imaginado a inicios de temporada, sexto en las posiciones después de hilvanar dos victorias consecutivas, la última de ellas 4-1 sobre Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Con escasos refuerzos y habiendo tenido que despedir a algunos de los futbolistas más importantes del plantel, como Loïc Badé que salió para jugar en Bayer Leverkusen, fue Matías Almeyda el que aceptó hacerse cargo del desafío de sacar al club a flote tras dos temporadas que lo tuvieron más cerca de los puestos de descenso que de cualquier posibilidad de competir por clasificar a un torneo internacional.

Lo hizo incluso ante la mirada escéptica de una amplia mayoría de los hinchas, que tenían otros candidatos como favoritos a asumir la conducción del equipo. Asumió en la pretemporada y disputó amistosos que no modificaron esas sensaciones. Para colmo, inició LaLiga con derrotas 3-2 ante Athletic de Bilbao y 2-1 ante Getafe en las primeras dos jornadas. Pero la idea del DT fue calando hondo en el grupo de futbolistas, que se convenció de dar cada batalla como si tratase de la última. El propio Lucien Agoumé, uno de los puntos altos del equipo en lo que va de la temporada, se encargó de confirmarlo ahora que los del Nervión ocupan puestos de clasificación a competencias europeas.

“Ha cambiado la mentalidad. Los que estamos hace más tiempo llevamos dos años muy difícil y nos dijimos que un tercer año como los anteriores no podía ser porque este club se merece mucho más. El míster ha sido jugador aquí, ha sido importante con otros clubes y con la Selección Argentina. Él transmitió que el club se merece mucho más que lo vivido en los últimos años y el cambio de mentalidad se trasladó a la confianza que fuimos tomando en el campo“, señaló el mediocampista francés de 23 años.

Agoumé suma un gol y una asistencia en los siete partidos que lleva disputados por LaLiga.

“La gente había tirado mucha crítica y los jugadores teníamos la confianza a un nivel muy bajo. Este año intentamos llevar esa confianza otra vez a todos los jugadores y creo que se está viendo. Jugadores que habían recibido mucha crítica están rindiendo muy bien. Todo es parte del cambio de mentalidad que el míster está haciendo con nosotros este año“, agregó.

Agoumé se refirió también a cómo el equipo logró romper con los pronósticos que existían en el inicio de la competencia oficial, para modificar de manera drástica sus objetivos: “El partido que viene es siempre el más importante. Después de la segunda fecha nos decían que íbamos a descender y ahora dicen que vamos a jugar en Europa“, sintetizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sevilla?

La vuelta de Sevilla a la acción, buscando hilvanar como local su tercera victoria consecutiva en LaLiga, será este sábado 18 de octubre recibiendo al Mallorca desde las 9.00 (Hora de Argentina) en el Ramón Sánchez Pizjuán, por la novena jornada.