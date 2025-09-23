Una tajante medida de Aston Villa pone en vilo el futuro de Dibu Martínez a meses del Mundial 2026

A lo largo del último mercado de pases, el futuro de Dibu Martínez estuvo en duda, ya que tuvo grandes chances de emigrar desde Aston Villa hacia Manchester United. También apareció en el radar de Chelsea y del fútbol saudí, donde le ofrecían una suculenta cantidad de dinero para mudarse hacia Medio Oriente.

Tras truncarse su salida, comenzó a alternar su titularidad y su futuro en el arco de los de Birmingham no está asegurado. No solo porque buscaría un cambio de aire en la antesala al Mundial 2026, sino porque también se produjo la salida de Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi.

A más de dos años de que llegó a Aston Villa para tomar el cargo de Presidente de Operaciones de Fútbol, donde ya se había desempeñado en Sevilla y AS Roma, el español de 56 años dejará su puesto, según informó The Athletic. Los motivos están relacionados a la floja campaña que está teniendo el elenco dirigido por Unai Emery, quienes fueron eliminados de la EFL Cup y se encuentran en puestos de descenso.

Mientras la junta directiva piensa en definir al sucesor de Monchi, quien reúne mayores chances es Roberto Olabe, quien trabajó con Emery en Almería. El ex Director Deportivo de Valladolid podría llegar a Villa Park en medio de una profunda crisis económica que está afectando a lo deportivo, y a diferencia de cuando fue buscado en 2023, previo a que llegara el nacido en Cádiz, ahora está libre tras su salida de Real Sociedad.

En el caso de que Olabe se haga cargo de la dirección deportiva de los Villanos, el futuro del arquero argentino campeón del mundo y bicampeón de América quedará en sus manos. Y en parte, es una complejidad para Lionel Scaloni, quien prioriza la continuidad de los futbolistas en sus respectivos clubes, más allá de la liga en la que se desempeñen. Mientras tanto, habrá que esperar a una definición.

Monchi dejó de ser el Presidente de Operaciones de Fútbol en Aston Villa. (Aitor Alcalde/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Los movimientos de mercado que se dieron con Monchi en Aston Villa

Desde que tomó las riendas en 2023, hubo varias incorporaciones que llevaron a que Aston Villa pudiera volver a competir a nivel local y también en el plano internacional, ya que regresó a la Champions League después de 41 años.

Amadou Onana: 59.4 millones de euros

Moussa Diaby: 55 millones de euros

Ian Maatsen: 44.5 millones de euros

Pau Torres: 33 millones de euros

Evann Guessand: 30 millones de euros

Donyel Malen: 25 millones de euros

Samuel Iling-Junior: 14 millones de euros

Lewis Dobbin: 11.8 millones de euros

Morgan Rogers: 9.4 millones de euros

Tras desembolsar 282.100.000 de euros desde la llegada de Monchi, los Villanos lograron un total de ingresos por 279.600.000 de la moneda europea. Aún así, los problemas financieros provocaron un gran recorte en el plantel, que perdió jerarquía.

Publicidad

Publicidad

Jhon Durán: 77 millones de euros

Moussa Diaby: 60 millones de euros

Douglas Luiz: 51.5 millones de euros

Jacob Ramsey: 45.2 millones de euros

Jaden Philogene: 23.7 millones de euros

Diego Carlos: 11.5 millones de euros

Tim Iroegbunam: 10.7 millones de euros

ver también Mientras Donnarumma ganó el Premio Yashin, así quedó Dibu Martínez en la votación al mejor arquero del 2025