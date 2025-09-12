Rúben Amorim rompió el silencio sobre la decisión del Manchester United sobre Dibu Martínez: “Explorar opciones”

Manchester United decidió no pagar los 40 millones de euros que pedía el Aston Villa por Emiliano Martínez y, en su lugar, poner poco más de la mitad de ese valor para fichar al joven y prometedor arquero belga Senne Lammens. La decisión fue sumamente cuestionada y, finalmente, Rúben Amorim explicó los motivos que llevaron al club a decantarse por el guardameta del Royal Antwerp.

“A veces, como club, intentas explorar diferentes opciones”, inició el entrenador del Manchester United este viernes en la conferencia de prensa previa al Derbi de Manchester del próximo domingo. “Ahora tenemos un arquero que puede darnos diferentes cosas en este momento pero que también tiene un gran potencial como para ser nuestro arquero por varios años. Esa fue elección al final“, detalló sobre el por qué Dibu Martínez finalmente no llegó al club.

Dibu estuvo muy cerca de Manchester United, pero el club optó por otro arquero. (Getty)

El entrenador portugués luego procedió a destacar los valores que trae el belga de 23 años al plantel que dirige: “Estamos muy contentos, es un arquero con gran potencial. Sé que estamos en el momento en el que necesitamos que el arquero sea realmente fuerte y experimentado, pero también estamos en un momento en el que tenemos que mirar tanto al presente como al futuro, un poco de ambas. Es un tipo con gran potencial y una opción más para jugar cuando esté listo.”

A pesar del fichaje de Lammens, Bayindir será el arquero vs. Manchester City

Con la salida de Andre Onana al Trabzonspor turco, Altay Bayindir y el recién llegado Senne Lammens son las dos opciones que tiene Rúben Amorim para ocupar el arco en el Derbi de Manchester, uno de los partidos más importantes de la temporada para los Red Devils.

Bayindir defenderá el arco en el Derbi de Manchester contra el City de Guardiola. (Getty)

“Altay [Bayindir] seguirá en el arco porque para Senne es una liga diferente, un país diferente, entrenamientos diferentes, pelotas diferentes. Pelearán por el puesto pero por esos motivos, para este partido, es claro que Altay será el que inicie“, declaró Amorim con seguridad.

“Es una cuestión de conectar a veces. A Andre lo vimos hacer grandes temporadas en Italia, la calidad está. Pero en un club puede que las cosas se vuelvan muy complicadas y puedes tener toda la experiencia del mundo, pero la presión en un club como este está en cada detalle y hay veces en las que necesitas un cambio. Creemos mucho en nuestros arqueros; Altay está listo para jugar, y eso hará“, cerró.