Ganó 2 Grand Slams, fue top 3, estuvo 4 años sin victorias y quedó en la historia del tenis por un curioso motivo

A lo largo de la historia, Rusia formó grandes tenistas, tanto entre los hombres como entre las mujeres, entre las que se destacaron en su momento María Sharapova, Maria Kirilenko, Anastasia Myskina o Anastasia Pavlyuchenkova, por poner algunos ejemplos, pero de la misma camada que Sharapova es Yaroslava Shvedova, quien nació el 12 de septiembre de 1987 en Moscú, cuando todavía estaba en pie la Unión Soviética. Si bien más adelante optó por representar a Kazajistán -2008- la realidad es que su formación fue bajo los estándares rusos, que suelen ser sumamente exigentes.

Los inicios de Yaroslava Shvedova

Yaroslava Shvedova nació en Moscú en septiembre de 1987 y desde chica se apasionó por el tenis. Tuvo actuaciones destacadas a nivel nacional y eso hizo que tenga la posibilidad de jugar de manera profesional. Como prácticamente todos los tenistas rusos, su superficie predilecta fue en canchas duras, especialmente indoor. Se insertó en el circuito en el año 2005 y ganó su único título en individuales en 2007, aunque lo mejor llegaría unos años más tarde en la disciplina de dobles.

Yaroslava Shvedova en 2006. (Foto: Getty).

Una gran carrera en individuales

Luego de poco más de un año y medio en el que se adaptó al circuito, en febrero de 2007 conquistó su único título a nivel WTA en individuales. Fue en Bangalore, India, ante la italiana Mara Santangelo a la que venció por 6/4 y 6/4. Luego llegaron extraordinarios resultados en dobles, pero eso no impidió que continúe jugando en individuales a buen nivel. Sin ir más lejos, en 2015 fue finalista en Bogotá, aunque en aquella oportunidad cayó ante Teliana Pereira en el partido decisivo. En lo que respecta al ranking, la posición más alta en la que estuvo fue en el puesto 25 en el año 2012. Un detalle interesante, es que durante un tiempo vivió en Argentina ya que fue entrenada por Emiliano Redondi.

Shvedova en 2007. (Foto: Getty).

Su sobresaliente trayectoria en dobles

En paralelo a su muy buena carrera en individuales, Yaroslava Shvedova tuvo una gran trayectoria en dobles, disciplina en la que conquistó nada más y nada menos que 13 títulos y llegó a ser la 3 del mundo en 2016. Entre las conquistas más destacadas están dos títulos de Grand Slam, ambos ganados en 2010 en pareja con la estadounidense Vania King, se trata de Wimbledon y el US Open. Además, disputó otras tres finales de Majors con las que no se pudo quedar.

Yaroslava Shvedova y Vania King luego de ganar Wimbledon en 2010. (Foto: Getty).

El partido que quedó en la historia

Si bien Yaroslava Shvedova tuvo una muy buena carrera en individuales, uno de sus grandes hitos fue haber ganado un Golden Set. Por la tercera ronda de Wimbledon 2012, la kazaja se enfrentaba a Sara Errani, la italiana que en la actualidad es una de las mejores doblistas del circuito, y le ganó el primer set por 6 a 0 sin perder ningún punto. La duración del mismo fue de 15 minutos y solamente tuvo 24 puntos, todos para Shvedova, el segundo quedaría por 6/4 para la kazaja. En la siguiente ronda caería ante Serena Williams en tres sets.

Cuatro años sin victorias

A partir de 2017, la carrera de Yaroslava Shvedova comenzó a decaer, inclusive estuvo algunos años ausente en el circuito. Fue madre de mellizos y decidió dedicarle tiempo a sus hijos, tuvo algunas lesiones, luego llegó la pandemia y eso hizo que no pueda volver como quería. En el WTA 1000 de Roma de 2021, Shvedova enfrentó por la primera ronda a Martina Trevisan y le ganó por 0/6, 7/6 y 7/6, cortando así una racha de cuatro años sin victorias a nivel WTA. Cabe destacar que en octubre del mismo año decidiría ponerle punto final a su exitosa carrera como tenista profesional.

Yaroslava junto a sus mellizos, quienes la acompañaron en el circuito en los últimos años de su trayectoria. (Foto: @yaroslavashvedova).

Capitana del equipo kazajo de la Billie Jean King Cup

Una vez que colgó la raqueta, Shvedova continuó vinculada al deporte. Entre 2022 y 2023 fue la capitana del equipo kazajo de la Billie Jean King Cup, el certamen por equipos más importante del mundo entre las mujeres y allí tuvo la oportunidad de dirigir a jugadoras de la talla de Elena Rybakina y Yuliya Putinsteva. Cabe recordar que Yaroslava Shvedova nació en Moscú, Rusia, pero desde 2008 decidió representar a Kazajistán y bajo esa bandera fue que obtuvo los dos títulos de Grand Slam de su carrera.

