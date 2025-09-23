Tras marcar su primer gol en Real Madrid, Franco Mastantuono le mandó un contundente mensaje a Lamine Yamal

En su sexto partido con la camiseta de Real Madrid, Franco Mastantuono logró marcar su primer gol en la victoria sobre Levante. El argentino convirtió la segunda de las tres anotaciones del Merengue y fue uno de los puntos más destacados del equipo. Su destacada actuación alimentó las comparaciones con Lamine Yamal, la joven estrella de Barcelona.

Por este asunto le consultaron al ex-River, quien no dudó en mandarle un mensaje al crack español: “Lo felicito por el segundo puesto en el Balón de Oro, creo que es un gran jugador. Obviamente no lo tengo que decir yo, yo trato de no compararme con nadie sino de jugar para mi equipo, que creo que eso es lo que lleva a lo individual.

“Creo que si el equipo está bien y nosotros hacemos las cosas como debemos hacerlas, después en lo individual se destacan todos los jugadores del equipo y creo que eso es lo importante, no lo individual ni la comparación. Son estrellas del fútbol, jugadores con mucha jerarquía con un gran presente, pasado y mucho futuro“, agregó.

Celebrando su estadía en Real Madrid, continuó: “Para mí es un placer estar en un vestuario así, como en el que estoy en la Selección Argentina que es increíble también. Por suerte hoy me toca compartir dos vestuarios increíbles, llenos de jugadores increíbles pero sobre todo como personas”.

“El día a día se hace muy llevadero, se va con ganas a entrenar, eso es lo importante. Ahora toca contra varios de los chicos argentinos [Julián y el Atlético de Madrid]. Es un partido muy importante, hoy terminaremos de procesar este y ya enfocaremos el partido del sábado, que creemos que de lo que jugamos hasta ahora es el más importante”, adelantó el zurdo.

Qué dijo Mastantuono sobre su gol

Mastantuono no ocultó su felicidad por haber marcado en su nuevo club: “Es algo muy lindo convertir mi primer gol con esta camiseta, lo estaba buscando mucho. Al fin se dio, pero lo importante es que el equipo sigue ganando, estamos encontrando el funcionamiento que queremos y creo que vamos muy bien. Siempre con cosas por mejorar, pero el equipo está sólido.

“Yo estoy tranquilo, obviamente el delantero quiere buscar el gol, pero estaba tranquilo con eso, como dije recién, lo importante es que el equipo gane, que cada vez juegue mejor y creo que eso se está logrando y esa es mi felicidad“, expresó.

Además, sumó una dedicatoria especial: “A mi familia, ellos me ha bancado mucho, están en Argentina, seguramente están muy contentos y es para ellos, que siempre me acompañan y los tengo en el corazón. Tenía dos amigos que me habían venido a ver, casualidad de la vida que hoy vienen y hago gol. Me alegra mucho que puedan estar en la tribuna y es un placer”.