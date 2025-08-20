Xabi Alonso, sincero con el competidor de Franco Mastantuono: ”Es algo puntual”

Xabi Alonso, en las últimas conferencias de prensa que brindó, insiste en remarcar que cuenta con todos los jugadores que tiene en su plantel. Pero la realidad indica que hay algunos integrantes del primer equipo del Real Madrid que quedaron bastante atrás en sus consideraciones, ya en el comienzo de la temporada 2025/2026.

Algo normal en todos los planteles, pero tratándose de la Casa Blanca todo se magnifica. Además, el nombre del protagonista ayuda para que sea un caso sumamente resonante. Tiene que ver con Rodrygo Goes, quien tenía participación asegurada con Carlo Ancelotti, pero que desde que arribó el exentrenador del Bayer Leverkusen solo sumó 93 minutos entre el Mundial de Clubes y la primera jornada de LaLiga.

“No ocurre nada. El Mundial fue un contexto diferente que ya queda atrás. Cuento con él, es sólo un partido, algo puntual”, aclaró Xabi Alonso con la franqueza que lo caracteriza, pero, de igual modo, advirtió: ”Si dentro de tres meses sigue con esos minutos, ya será otra cosa”.

Contrariamente a lo que sucede con el brasileño, con Franco Mastantuono la situación es absolutamente equidistante. Queda claro que ambos compiten por un mismo lugar y que, de momento, el preferido de Xabi es el ex River. “Tiene pinta de que me ha gustado, ¿no? Tenía muchas ganas y a veces lo anímico pesa más que lo futbolístico. Es una buena noticia”, expresó con una sonrisa el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

A Xabi Alonso no le preocupa el resultado corto vs. Osasuna

Real Madrid ganó 1 a 0 al Osasuna con un tanto de Kylian Mbappé de penal. Y si bien se esperaba que el Merengue pase por arriba a los de Pamplona, Xabi Alonso explica que solo se trata del primer partido del campeonato con tan solo 15 días de pretemporada.

“Hubo cosas buenas y cosas a mejorar. El camino es largo. Nos faltó algo de frescura. La victoria da tranquilidad. Hay que analizar cosas para mejorar. Hay cosas positivas, empezando por el resultado. Después de dos semanas de pretemporada, contra un equipo que ha tenido pretemporada más larga, han faltado cosas pero nos va a dar estabilidad para continuar”, comentó en la sala de conferencias del Santiago Bernabéu.

