A siete carreras para terminar el 2025, Alpine y un oscuro pronóstico para Colapinto y Gasly: “Hora de despedir el año”

La escudería y un augurio que resulta poco prometedor sobre las carreras que restan para terminar la temporada.

Por Germán Celsan

Alpine y un pronóstico poco prometedor para Colapinto y Gasly
Este último fin de semana se disputó el Gran Premio de Azerbaiyán en el callejero de Bakú y, por un motivo u otro, Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron la carrera en los últimos dos lugares, una situación similar a la que se vivió en Monza, donde sólo superaron a Lance Stroll. Una nueva muestra de que Alpine está siendo la peor escudería en esta F1 2025.

Ya no hay excusas, ya no se escucha a Flavio Briatore culpando a sus pilotos y los voceros de Alpine hacen foco en el 2026 cada vez que les toca hablar. Ahora eso se ha extendido a las cuentas oficiales de la escudería, y una de sus publicaciones más recientes así lo refleja.

Y es que una vez finalizada la carrera en las calles de Bakú, la cuenta oficial de X de Alpine F1 Team publicó lo que se ve como un oscuro pronóstico para los siete Grandes Premios que restan en esta temporada. “Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles“, reconocieron desde Alpine.

Es hora de despedir el año 2025 y seguir empujando en la base“, completaron, dejando claro que el foco en la fábrica del equipo en Enstone está puesto en el 2026 y que el A525, auto que manejan tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto, no recibirá más mejoras en lo que resta de la presente campaña, en la que acumulan apenas 20 puntos, 24 puntos por detrás de Haas (44) y 35 detrás de Sauber (55).

Alpine y un posteo poco prometedor para lo que resta del año. (X/Alpine F1 Team)

Qué carreras quedan en el calendario de la F1 2025

Iniciando el mes de octubre, tendremos todavía otros ocho fines de semana de carrera antes de despedirnos de la temporada 2025 de la Fórmula 1, tres de ellos incluso contarán con carreras sprint.

  • 5 de octubre: Gran Premio de Singapur
  • 19 de octubre: Gran Premio de Estados Unidos – *Carrera Sprint*
  • 26 de octubre: Gran Premio de México
  • 9 de noviembre: Gran Premio de Brasil – *Carrera Sprint*
  • 23 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas
  • 30 de noviembre: Gran Premio de Qatar – *Carrera Sprint*
  • 7 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi
germán celsan
Germán Celsan

