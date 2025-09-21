Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

En el Circuito Ciudad de Bakú se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el que el piloto de Red Bull, Max Verstappen, dominó de punta a punta, por lo que se quedó con el primer puesto y de esta manera sumó 25 puntos para el campeonato mundial.

La particularidad de esta carrera fue que el líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, abandonó en la primera vuelta, por lo que no sumó puntos y sus inmediatos perseguidores pudieron descontarle. A pesar de esto, el de McLaren continúa sacando una buena diferencia.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russel (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hulkenberg (Kick) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores

McLaren – 632 Mercedes -290 Ferrari – 286 Red Bull – 272 Williams – 101 Racing Bulls 72 Aston Martin – 62 Kick – 55 Haas – 44 Alpine – 20

