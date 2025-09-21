Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

El piloto de Red Bull le descontó 25 puntos a Piastri, aunque sigue lejos en la pelea.

Por Marco D'arcangelo

Max Verstappen ganó en el GP de Azerbaiyán.
© GettyMax Verstappen ganó en el GP de Azerbaiyán.

En el Circuito Ciudad de Bakú se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el que el piloto de Red Bull, Max Verstappen, dominó de punta a punta, por lo que se quedó con el primer puesto y de esta manera sumó 25 puntos para el campeonato mundial. 

La particularidad de esta carrera fue que el líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, abandonó en la primera vuelta, por lo que no sumó puntos y sus inmediatos perseguidores pudieron descontarle. A pesar de esto, el de McLaren continúa sacando una buena diferencia. 

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324
  2. Lando Norris (McLaren) – 299
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255
  4. George Russel (Mercedes) – 212
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
  8. Alex Albon (Williams) – 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Nico Hulkenberg (Kick) – 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  12. Carlos Sainz (Williams) – 31
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick) – 18
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores

  1. McLaren – 632
  2. Mercedes -290
  3. Ferrari – 286
  4. Red Bull – 272
  5. Williams – 101
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin – 62
  8. Kick – 55
  9. Haas – 44
  10. Alpine – 20
Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

ver también

Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”

ver también

El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La racha de 155 días que busca romper Boca ante Central Córdoba
Boca Juniors

La racha de 155 días que busca romper Boca ante Central Córdoba

River hoy: Rivero quedó tocado, Galarza en el ojo de la tormenta y el probable once vs. Palmeiras
River Plate

River hoy: Rivero quedó tocado, Galarza en el ojo de la tormenta y el probable once vs. Palmeiras

Pese a su ausencia por expulsión, Bayer Leverkusen se rindió ante Equi Fernández: “Que parezca poesía”
Fútbol europeo

Pese a su ausencia por expulsión, Bayer Leverkusen se rindió ante Equi Fernández: “Que parezca poesía”

Castromán recordó su paso por Boca y reveló por qué no llegó a River: “Me dijeron que tenía que bajarme los pantalones”
Fútbol Argentino

Castromán recordó su paso por Boca y reveló por qué no llegó a River: “Me dijeron que tenía que bajarme los pantalones”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo