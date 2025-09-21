Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

En el Circuito Ciudad de Bakú se corrió el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el que el piloto de Red Bull, Max Verstappen, dominó de punta a punta, por lo que se quedó con el primer puesto y de esta manera sumó 25 puntos para el campeonato mundial.
La particularidad de esta carrera fue que el líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, abandonó en la primera vuelta, por lo que no sumó puntos y sus inmediatos perseguidores pudieron descontarle. A pesar de esto, el de McLaren continúa sacando una buena diferencia.
Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 324
- Lando Norris (McLaren) – 299
- Max Verstappen (Red Bull) – 255
- George Russel (Mercedes) – 212
- Charles Leclerc (Ferrari) – 165
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
- Alex Albon (Williams) – 70
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Nico Hulkenberg (Kick) – 37
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Carlos Sainz (Williams) – 31
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 30
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick) – 18
- Oliver Bearman (Haas) – 16
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores
- McLaren – 632
- Mercedes -290
- Ferrari – 286
- Red Bull – 272
- Williams – 101
- Racing Bulls 72
- Aston Martin – 62
- Kick – 55
- Haas – 44
- Alpine – 20
ver también
Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán
ver también
El descubridor de Colapinto comparó su presente con los inicios de Max Verstappen: “Si le das una McLaren a Franco, su resultado será diferente”