Al mismo nivel que Gasly: el dato que le permite a Colapinto afianzarse como piloto de Alpine para la F1 2026

En el Gran Premio de Italia se hizo oficial la renovación de Pierre Gasly como piloto de Alpine hasta 2028, una decisión acertada de la escudería francesa para con el único piloto que le ha dado puntos esta temporada, a pesar del pobre rendimiento del A525, que se ha convertido en el peor auto de la parrilla. Y si bien Franco Colapinto no ha podido aún hacer lo propio, sus últimas dos carreras lo ponen en una posición sumamente favorable para pensar en seguir en el 2026.

Las carreras en Zandvoort y Monza han arrojado datos que van más allá del resultado y que muestran la considerable mejora en el rendimiento de Franco Colapinto, que se ha puesto a la para de Pierre Gasly en ambos trazados. Así lo señalan las estadísticas de sus tiempos de clasificación y ritmo de carrera, en los que Colapinto y Gasly han tenido la menor diferencia entre compañeros de equipo.

Colapinto y Gasly, completamente igualados en las últimas dos carreras

De acuerdo al reporte de Delta Data, medio especializado en tomar estas estadísticas, el ritmo de carrera de Gasly y Colapinto en los Países Bajos tuvo una diferencia ínfima de apenas 32 milésimas de segundos la vuelta, en favor del francés, con ambos autos dos segundos por vuelta más lentos que el ganador, Oscar Piastri.

Franco Colapinto y Pierre Gasly han estado virtualmente igualados en las últimas dos carreras. (Getty)

Para Monza, Colapinto le ganó en la clasificación a Gasly por 111 milésimas de segundo. Luego, en carrera, el argentino tuvo un rendimiento mejor con aire limpio aunque la diferencia fue casi inexistente una vez más. En esta ocasión, Colapinto tuvo un ritmo mejor que el francés por 43 milésimas de segundo la vuelta.

El ritmo de carrera general, contando tanto vueltas en aire limpio como en tráfico, Gasly superó a Colapinto por 69 milésimas. Pero cabe destacar que el francés cambió partes de su unidad de potencia, por lo que contaba con un auto menos desgastado que el piloto argentino y, por lo tanto, más rápido.

Colapinto y Gasly podrían seguir como dupla de Alpine en 2026. (Getty)

Estas estadísticas pueden parecer datos duros y difíciles de comprender, pero al final del día muchas veces son en lo que se basan las escuderías para tomar sus decisiones sobre los pilotos. Briatore ya reconoció que Colapinto tendrá otras tres o cuatro carreras para mostrar su valía y, al menos en estas últimas pruebas, está dando señales de que merece seguir en el auto en el 2026.