“Tal vez sea Franco”: Briatore mantiene abierta la posibilidad de un lugar para Colapinto en la F1 2026 con Alpine

Tras la renovación de Gasly hasta 2028, Flavio Briatore reconoció que Colapinto sigue en carrera para estar en la parrilla en la próxima temporada.

Por Germán Celsan

Franco Colapinto sigue en carrera para estar en la F1 2026 con Alpine
© Alpine F1 TeamFranco Colapinto sigue en carrera para estar en la F1 2026 con Alpine

Este fin de semana en Monza, Pierre Gasly firmó su renovación con Alpine, que lo vinculará a la escudería hasta la temporada 2028. Con ello, ya sólo queda saber quién será su acompañante como segundo piloto, en el lugar que hoy ocupa Franco Colapinto. Y Flavio Briatore reconoció que hay buenas posibilidades de que el argentino mantenga esa plaza para el 2026.

Consultado por si ya está elegido el piloto para ese puesto, el asesor italiano reconoció: “No, aún no”, pero admitió que el nivel de Colapinto ha sido mucho mejor en estas últimas carreras, y se asemeja mucho más a lo que esperaban ver de él cuando tomaron la decisión de subirlo al A525 en Imola.

Colapinto y Gasly podría volver a ser la dupla de Alpine en el 2026. (Getty)

Colapinto y Gasly podría volver a ser la dupla de Alpine en el 2026. (Getty)

De momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Ha pagado un poco la inexperiencia en el comienzo, como le pasa a los novatos y a los pilotos jóvenes”, explicó Briatore. “Ahora, en estas últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente“, agregó.

Tal vez sea Franco, veremos. Todavía tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgarlo y allí lo veremos. En noviembre tenemos que tomar la decisión“, completó el italiano en su diálogo con Sky Sports Italia.

Briatore reconoció que no hay auto para hacer mucho más en 2025

El Gran Premio de Italia dejó en evidencia que Alpine está uno o dos escalones por debajo del resto de las escuderías en el desarrollo del auto. Especialmente en un circuito donde la velocidad punta es tan relevante como en Monza, o como en el callejero de Bakú, sede de la próxima carrera.

Flavio Briatore admitió que Alpine no tiene mucho más para dar. (Getty Images)

Flavio Briatore admitió que Alpine no tiene mucho más para dar. (Getty Images)

“No fue nuestro mejor día ni nuestro mejor resultado hoy en Monza, en un circuito que sabíamos que no sería muy favorable para nuestro equipo“, admitió Briatore una vez finalizado el Gran Premio. “El coche actual es todo lo que tenemos disponible con nuestros dos pilotos para las carreras restantes, dado el enfoque en el desarrollo del coche para 2026“, añadió.

En estos últimos fines de semana, Briatore dejó de poner el foco de sus críticas en Colapinto y Gasly, parece haber entendido que realmente no hay demasiado auto como para competir y aceptado la realidad que vive la escudería, depositando sus esperanzas en la próxima temporada.

germán celsan
Germán Celsan

