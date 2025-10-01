Por qué se corre de noche el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: los tres motivos

Marina Bay es un circuito ya legendario para la Fórmula 1, el Gran Premio de Singapur es una carrera que se disputa ininterrumpidamente -salvo 2020 y 2021 por pandemia- en el calendario de la categoría reina desde el 2008, y que ha visto ganar a campeones del mundo de la talla de Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Curiosamente, es uno de los pocos circuitos fijos del calendario en los que Max Verstappen no registra triunfos.

Y es que la carrera en Marina Bay es especial, el Gran Premio de Singapur del 2008 fue la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, y así se ha disputado hasta la fecha. Los motivos son varios, pero hay tres principales: el calor, el horario y la espectacularidad de las calles bajo los reflectores que rodean el trazado.

El Gran Premio de Singapur inició la era de carreras nocturnas en la F1. (Getty)

Singapur ha tomado la decisión de que sus carreras se disputen en horario nocturno para beneficiar a los pilotos, evitando que estos sufran tanto como sea posible con las altas temperaturas, algo que también agradecen los mecánicos ya que sería un factor también para los autos.

También se explica desde la atmósfera que se crea alrededor del circuito de Marina Bay y lo transforma en un espectáculo que luego empezaron a emular otros Grandes Premios, como Abu Dhabi y Las Vegas.

La fantástica presentación visual de Marina Bay en formato nocturno. (Getty)

En detalle, por qué se corre de noche el Gran Premio de Singapur

La decisión de que el Gran Premio de Singapur se dispute en horario nocturno favorece las transmisiones de la Fórmula 1 en Europa y América, sus principales mercados. De hecho, hay apenas una hora de diferencia en el cronograma de transmisiones con respecto al horario habitual de un fin de semana en territorio europeo.

Además, muestra un espectáculo mejor visualmente. Esto se debe a que más de 1600 proyectores luminosos fueron instalados a lo largo de los 5,063 metros de longitud que tiene del circuito callejero, tanto para iluminarlo como para asegurarse la mejor visibilidad posible para los pilotos. Los mismos se encuentran ubicados estratégicamente para que, a su vez, no causen problemas visuales para los competidores.

Miles de proyectores de luz iluminan el callejero de Marina Bay. (Getty)

El efecto que genera la vista, tanto de retransmisión como desde las tomas aéreas y para los espectadores que dan el presente durante el fin de semana, sea absolutamente fascinante. Esto ha marcado un antes y después en la historia de la Fórmula 1. Otros países de Asia y del Medio Oriente como Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi han seguido los pasos de Singapur y albergado sus carreras en horario nocturno, lo mismo que Las Vegas, uno de los Grandes Premios más recientemente agregados al campeonato.

Finalmente, y como ya fue mencionado, es imposible no recalcar el impacto del calor en Singapur como uno de los factores clave para que el Gran Premio se dispute en horario nocturno. Las temperaturas superan ampliamente los 35º en un día normal, y como Marina Bay es, justamente una Bahía, hay gran humedad. Esto lleva a que la sensación térmica supere los 40º con comodidad, lo cual, a su vez, aumenta la temperatura en pista.

Todo esto, sumado al calor que emanan los autos, hacen que las condiciones sean intolerables para los pilotos. Una carrera de 62 vueltas ya es dura de noche, por lo que en horario diurno sería inaguantable. Y no sólo los pilotos la sufrirían, también provocaría un desgaste importante de neumáticos, sobrecalentamiento de frenos y pondría en jaque al sistema de refrigeración, lo cual a su vez, pone en riesgo a toda la unidad de potencia del auto.

Los pilotos sufren con el calor en Marina Bay, incluso de noche. (Getty)

El resumen nos deja claro que una carrera nocturna en Singapur es, y siempre ha sido, la decisión correcta tanto por parte de los organizadores como de la dirección de carrera. Favorece a los pilotos, favorece a los autos, favorece la organización, los horarios y el espectáculo. Singapur fue la pionera, hoy es historia pura y marcó un antes y después en la Fórmula 1.