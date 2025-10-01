La Fórmula 1 es un mundo en el que es difícil sobrevivir, la mayoría de los pilotos apenas duran un par de temporada sin pena ni gloria antes de tener que despedirse de la categoría. Y es un mundo especialmente duro para los jóvenes que intentan iniciar su camino, con mucha presión para rendir desde un primer momento.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

Y si eso pasa hasta en las escuderías que suelen terminar en la parte baja de la clasificación, uno sólo puede imaginar cómo será en una de la talla de Mercedes, y lo que ha sido la primera temporada de Andrea Kimi Antonelli, la joven promesa de Toto Wolff que no tuvo pruebas en otra escudería y que tuvo que ocupar el lugar que dejó vacante ni más ni menos que Lewis Hamilton.

En su primera temporada de Fórmula 1, la cual inició con apenas 18 años, Kimi Antonelli sumó un podio en Canadá, terminó 9 de los 17 Grandes Premios en el top ten y acumula 78 puntos para estar séptimo en el campeonato de pilotos. Resultados que han sido suficientes para que la escudería decida renovarle su contrato por otra temporada y de esta forma se confirme que Kimi Antonelli seguirá en Mercedes en 2026.

En Canadá, Antonelli sumó su único podio en la F1 hasta el momento. Apenas tiene 19 años. (Getty)

Así lo confirmó el propio Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, quien le aseguró a Sky Sports Italia: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento“. Con ello no quedan dudas de que el lugar seguirá siendo suyo, y se mantenga la dupla que Mercedes alineó en este 2025, con George Russell en el asiento principal y como líder del equipo.

Ni Alpine ni ninguna otra escudería, Antonelli seguirá en Mercedes

Antonelli, que cumplió 19 años en agosto, tiene una larga carrera en la Fórmula 1 por delante y tal es la expectativa que genera en Toto Wolff que el jefe de equipo decidió darle el respaldo total, no enviarlo a otra escudería a que sume kilómetros y experiencia, y cree que en 2026 puede empezar a darle los resultados que Mercedes espera de él.

Publicidad

Publicidad

Antonelli-Russell, la dupla en la que confía Mercedes para el 2026. (Getty)

Esto se da incluso a pesar de que a mitad de temporada se habló de la posibilidad de que ocupara el lugar de Franco Colapinto en Alpine, cuando las actuaciones del piloto argentino no estaban a la altura de las expectativas de Briatore. Ahora esa posibilidad quedó completamente descartada y parece que habrá menos movimientos de los esperados para la F1 2026.