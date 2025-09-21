Con Albon en el centro de la escena por el choque a Colapinto, los mejores memes del GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán no tuvo muchas emociones para sorpresa de los amantes de la Fórmula 1. Max Verstappen arrasó de punta a punta, Oscar Piastri debió abandonar tras chocar en el inicio de la carrera, Lando Norris no supo aprovechar sus oportunidades y Franco Colapinto, que había comenzado bien, terminó en la posición 19 luego de recibir un golpe inesperado por parte de Alex Albon, su ex compañero de Williams en la vuelta 19.

El tailandés fue penalizado por esa acción con una sanción de 10 segundos, pero la realidad es que el daño que le provocó a Colapinto fue determinante para que no pueda pelear por los puntos, como se intuía que podía pasar hasta antes del accidente. Si bien el pilarense pudo continuar la carrera y siguió sumando kilómetros en su primera temporada en Alpine, la realidad es que este Gran Premio quedará en rápidamente en el olvido para él.

ver también GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1: ganó Verstappen y Colapinto terminó 19°

Como suele suceder en cualquier evento relevante, las redes sociales juegan su papel y los memes están a la orden del día. Muchos usuarios destacaron el gran trabajo de Franco Colapinto en las primeras vueltas, pero el foco estuvo puesto en Alex Albon y la mala maniobra que le arruinó la carrera al pilarense. Inclusive, muchos de los chistes estaban vinculados a lo que debería hacer Colapinto con su ex compañero de Williams una vez que finalice la carrera y lo comparaban con algunas actitudes de Juan María Traverso, que en más de una oportunidad fue a buscar a rivales para pelearlos.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán?

Tras quedar en el puesto 19, Franco Colapinto dialogó con la prensa y dijo: “Estamos complicados como equipo. Perdí todo. Salí de boxes con la goma bloqueada y el alerón roto. Fue una carrera complicada, sin ritmo. Hice lo mejor que pude, pasé varios autos. Gastamos mucho la goma, hay que tomar mucho riesgo para ir fuerte. No salen las cosas por ahora, hay que mejorar y trabajar para la próxima. Con Alex perdí dos segundos con el trompo y la pared, más el alerón roto. Me complicó la vida. Hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo mejor que puedo hacer. Ojalá que el auto funcione mejor. Singapur tiene muchos más baches y al ser un auto tan duro, nos cuesta. Haremos lo mejor que podamos y ya vendrán circuitos mejores”.

Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russel (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hulkenberg (Kick) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Así está la tabla de posiciones del campeonato de constructores

McLaren – 632 Mercedes -290 Ferrari – 286 Red Bull – 272 Williams – 101 Racing Bulls 72 Aston Martin – 62 Kick – 55 Haas – 44 Alpine – 20

Publicidad

Publicidad

Los mejores memes de la carrera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también El fuerte enojo de Franco Colapinto tras ser chocado de manera insólita en el Gran Premio de Azerbaiyán