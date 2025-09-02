Es tendencia:
Alpine lanzó un comunicado oficial por el acoso contra Gasly y los ingenieros tras lo sucedido en el GP de Países Bajos

Los fanáticos se enardecieron luego de lo sucedido con Franco Colapinto sobre el final de la carrera en Zandvoort, pero a la escudería no le gustaron las formas.

Por Germán Celsan

El comunicado de Alpine ante los comentarios en redes sociales
El comunicado de Alpine ante los comentarios en redes sociales

Los comentarios en redes sociales volvieron a estar enfocados contra Pierre Gasly y los ingenieros de Alpine por la oportunidad desperdiciada de que Franco Colapinto acumulara su s primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos. Y si bien hay una motivación detrás de los mensajes, definitivamente no son las formas, y así lo entiende la escudería.

No es la primera vez que los fanáticos se expresan por demás en redes sociales desde que Colapinto está en la F1 y es por ello que desde Alpine recordaron, a modo de “recomendación”, su código para la comunidad. A partir de él, se comunican con sus seguidores.

Desde Alpine le recordaron a los fanáticos que deben comportarse en redes sociales. (Getty)

Desde Alpine le recordaron a los fanáticos que deben comportarse en redes sociales. (Getty)

“Nuestra prioridad es proveer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que eso incluye”, señalaron antes de compartir los lineamientos:

  • Respetar a los demás: se respetuoso de los otros fanáticos, los pilotos, los miembros del equipo y otros. Trata a todos con dignidad y respeto.
  • Se consciente de tu lenguaje: no uses lenguaje o comportamiento discriminatorio, derogatorio, ofensivo o genere abuso contra los demás. Esto incluye profanidades.
  • Interactúa con nosotros: queremos escuchar tus comentarios y posteros sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.
  • Protege tu privacidad y la de los demás: no compartas información personal o detalles de contacto sobre tí u otros. Respeta la privacidad de todos.
  • Reporte de contenido: si ves algo que rompe estos lineamientos o es inapropiado, haz el favor de reportarlo.

“Si seguimos nuestro código, todos podemos contribuir a la positividad y darle la bienvenida a la comunidad a nuevos fanáticos del BWT Alpine F1 Team. Trabajemos juntos para convertir de nuestra comunidad un lugar divertido y disfrutable para todos”, completaron desde Alpine.

