Alpine lanzó un comunicado oficial por el acoso contra Gasly y los ingenieros tras lo sucedido en el GP de Países Bajos

Los comentarios en redes sociales volvieron a estar enfocados contra Pierre Gasly y los ingenieros de Alpine por la oportunidad desperdiciada de que Franco Colapinto acumulara su s primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de los Países Bajos. Y si bien hay una motivación detrás de los mensajes, definitivamente no son las formas, y así lo entiende la escudería.

No es la primera vez que los fanáticos se expresan por demás en redes sociales desde que Colapinto está en la F1 y es por ello que desde Alpine recordaron, a modo de “recomendación”, su código para la comunidad. A partir de él, se comunican con sus seguidores.

Desde Alpine le recordaron a los fanáticos que deben comportarse en redes sociales. (Getty)

“Nuestra prioridad es proveer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que eso incluye”, señalaron antes de compartir los lineamientos:

Respetar a los demás : se respetuoso de los otros fanáticos, los pilotos, los miembros del equipo y otros. Trata a todos con dignidad y respeto.

: se respetuoso de los otros fanáticos, los pilotos, los miembros del equipo y otros. Trata a todos con dignidad y respeto. Se consciente de tu lenguaje : no uses lenguaje o comportamiento discriminatorio, derogatorio, ofensivo o genere abuso contra los demás. Esto incluye profanidades.

: no uses lenguaje o comportamiento discriminatorio, derogatorio, ofensivo o genere abuso contra los demás. Esto incluye profanidades. Interactúa con nosotros : queremos escuchar tus comentarios y posteros sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado.

: queremos escuchar tus comentarios y posteros sobre todos los temas de discusión, pero no queremos ver a nuestra audiencia publicando spam, anuncios o contenido no relacionado. Protege tu privacidad y la de los demás : no compartas información personal o detalles de contacto sobre tí u otros. Respeta la privacidad de todos.

: no compartas información personal o detalles de contacto sobre tí u otros. Respeta la privacidad de todos. Reporte de contenido: si ves algo que rompe estos lineamientos o es inapropiado, haz el favor de reportarlo.

“Si seguimos nuestro código, todos podemos contribuir a la positividad y darle la bienvenida a la comunidad a nuevos fanáticos del BWT Alpine F1 Team. Trabajemos juntos para convertir de nuestra comunidad un lugar divertido y disfrutable para todos”, completaron desde Alpine.

