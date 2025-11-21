Es tendencia:
Clasificación EN VIVO y ONLINE del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1: minuto a minuto de Franco Colapinto

Para definir los puestos de largada en la carrera de mañana, los 20 pilotos se enfrentan en el circuito callejero estadounidense.

Colapinto, sobre su monoplaza

"Me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media va mejor, pero sigo teniendo los mismos problemas", expresó el corredor bonaerense hace algunas horas.

Cómo le fue a Colapinto en Las Vegas en 2024

Cuando todavía estaba en Williams Racing, en la Clasificación salió 14° pero largó desde Pit-Lane por modificar el auto. En la carrera quedó en el puesto 14.

La maniobra de Colapinto en la FP3

En la siempre complicada chicana de Las Vegas, el piloto argentino casi pierde el control de su monoplaza.

Quién fue el más rápido en cada práctica

  • En la FP1: Charles Leclerc
  • En la FP2: Lando Norris
  • En la FP3: George Russell

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas

  • En la FP1: 20°
  • En la FP2: 16°
  • En la FP3: 16°
A qué hora comienza la Clasificación

En el Gran Premio de Las Vegas, la qualy tiene como hora de inicio a las 01:00 de Argentina.

Por Nahuel De Hoz

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

En horas de la noche, se lleva a cabo la Clasificación del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la fecha 22 de la Fórmula 1. Con Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris como protagonistas para conseguir un buen lugar de partida en la carrera y así empezar a definir el campeonato, pero con la atención puesta en Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine.

