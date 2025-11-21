Clasificación EN VIVO y ONLINE del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1: minuto a minuto de Franco Colapinto

En el Gran Premio de Las Vegas, la qualy tiene como hora de inicio a las 01:00 de Argentina.

En la siempre complicada chicana de Las Vegas, el piloto argentino casi pierde el control de su monoplaza.

Cuando todavía estaba en Williams Racing, en la Clasificación salió 14° pero largó desde Pit-Lane por modificar el auto. En la carrera quedó en el puesto 14 .

"Me siento bastante incómodo con la goma blanda. Con la media va mejor, pero sigo teniendo los mismos problemas ", expresó el corredor bonaerense hace algunas horas.

En horas de la noche, se lleva a cabo la Clasificación del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la fecha 22 de la Fórmula 1. Con Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris como protagonistas para conseguir un buen lugar de partida en la carrera y así empezar a definir el campeonato, pero con la atención puesta en Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine.