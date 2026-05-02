Por qué Franco Colapinto no sumó puntos a pesar de terminar 10º en la carrera sprint del GP de Miami

Franco Colapinto se metió entre los diez mejores pilotos en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, largando octavo y terminando décimo al cabo de las 19 vueltas de la competencia disputada este sábado. Sin embargo, no sumó puntos para el campeonato mundial.
El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+
Y es que, a diferencia de la carrera principal del Gran Premio, que se corre este domingo, en la carrera sprint no puntúan los 10 mejores, sino que los puntos se reparten únicamente entre los 8 primeros. De esta forma, Colapinto se quedó a dos puestos de los puntos. Eso sí, si el domingo termina décimo, sí logrará puntuar.
En una carrera sprint la puntuación desde 8 puntos para el ganador, 7 para el segundo, 6 para el tercer y así sucesivamente hasta llegar al piloto que finalizó en el octavo puesto, que suma 1 punto para el campeonato mundial.
Resultados de la carrera sprint del GP de Miami
- Lando Norris (McLaren) – 8 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos
- George Russell (Mercedes) – 5 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
DNS – Nico Hulkenberg (Audi)
DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)
Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos
- George Russell (Mercedes) – 68 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 33 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos
- Liam Lawson (RB) – 10 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Alex Albon (Williams) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Síntesis
- Franco Colapinto finalizó en la décima posición tras completar 19 vueltas en Miami.
- A diferencia de la carrera principal, la carrera sprint de la Fórmula 1 otorga puntos a los ocho mejores.
- El ganador de la competencia sumó 8 puntos para el campeonato mundial de F1.