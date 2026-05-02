Por qué Franco Colapinto no sumó puntos a pesar de terminar 10º en la carrera sprint del GP de Miami

Franco Colapinto se metió entre los diez mejores pilotos en la carrera sprint del Gran Premio de Miami, largando octavo y terminando décimo al cabo de las 19 vueltas de la competencia disputada este sábado. Sin embargo, no sumó puntos para el campeonato mundial.

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+

Y es que, a diferencia de la carrera principal del Gran Premio, que se corre este domingo, en la carrera sprint no puntúan los 10 mejores, sino que los puntos se reparten únicamente entre los 8 primeros. De esta forma, Colapinto se quedó a dos puestos de los puntos. Eso sí, si el domingo termina décimo, sí logrará puntuar.

En una carrera sprint la puntuación desde 8 puntos para el ganador, 7 para el segundo, 6 para el tercer y así sucesivamente hasta llegar al piloto que finalizó en el octavo puesto, que suma 1 punto para el campeonato mundial.

Resultados de la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris (McLaren) – 8 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 7 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 6 puntos George Russell (Mercedes) – 5 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 4 puntos Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 3 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 2 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 1 punto Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNS – Nico Hulkenberg (Audi)

DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 75 puntos George Russell (Mercedes) – 68 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 55 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 43 puntos Lando Norris (McLaren) – 33 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 28 puntos Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 16 puntos Liam Lawson (RB) – 10 puntos Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Alex Albon (Williams) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Síntesis

Franco Colapinto finalizó en la décima posición tras completar 19 vueltas en Miami.

finalizó en la tras completar 19 vueltas en Miami. A diferencia de la carrera principal, la carrera sprint de la Fórmula 1 otorga puntos a los ocho mejores .

de la Fórmula 1 otorga puntos a los . El ganador de la competencia sumó 8 puntos para el campeonato mundial de F1.