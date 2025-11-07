Colapinto fue eliminado por cinco céntimas en el primer corte y largará 16° en la Sprint del GP de Brasil de la Fórmula 1

La jornada histórica de Franco Colapinto en Brasil, marcada por el anuncio oficial de su continuidad en Alpine para la temporada 2026, tuvo un cierre agridulce en la clasificación para la carrera sprint. El piloto argentino no pudo coronar el día con un pase a la Q2 y quedó eliminado en la primera tanda (SQ1) por apenas cinco centésimas de segundo, al ser sobrepasado por Lance Stroll en el final, un margen que lo obligará a largar 16° en la carrera corta del sábado.

El resultado de la clasificación se suma a la 16° posición que Colapinto había logrado en el único entrenamiento libre (FP1). No obstante, la atención en Alpine se dividió: su compañero, Pierre Gasly, sorprendió con una SQ1 brillante al ubicarse octavo. Sin embargo, el francés no pudo sostener el nivel en la Q2 y también quedó eliminado, terminando 13°, por lo que largará solo tres posiciones por delante del argentino.

El resto de la clasificación estuvo marcada por las sorpresas. La eliminación más resonante de la Q2 fue la del multicampeón Lewis Hamilton, quien quedó fuera de la contienda y partirá 11°. El británico se vio perjudicado luego de que su compañero de Ferrari, Charles Leclerc (8°), protagonizara un trompo que obligó a ralentizar la tanda tras la implementación de la bandera amarilla, arruinando los planes de varios competidores.

En la disputa por la pole position, fue el británico Lando Norris quien se impuso con autoridad en la Q3, marcando un tiempo de 1:09.43 y asegurando la primera posición para la sprint. El podio quedó conformado por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Las otras novedades fueron el sorpresivo sexto puesto de Max Verstappen y el gran rendimiento de Fernando Alonso, que culminó 5° y supo ser líder en la Q2, las cuales terminaron de dibujar una parrilla de largada con grandes novedades.

Cómo quedó la parrilla de largada a la Sprint del GP de Brasil

Lando Norris (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Max Verstappen (Red Bull) Lance Stroll (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Logan Sargeant (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams)

Clasificación a la Sprint del GP de Brasil: minuto a minuto

16.16 – Norris se quedó con la pole y largará primero en la Sprint. Marcó 1:09.43. Piastri no logró superarlo y se ubicó tercero, detrás de Antonelli, a casi dos décimas. Le siguen Rusell, Alonso y Verstappen.

16.14 – Verstappen sorprendió con un sexto puesto.

16.09 – Norris se posiciona líder momentáneamente, con 1:09.271 y le está ganando el duelo interno a Piastri, que va 3°, a una décima de distancia. En el medio se ubica Antonelli.

16.07 – ¡Comenzó la Q3!

16.05 – El trompo de Leclerc ofuscó lo planes de ciertos colegas, como Hamilton. El oriundo de Mónacoperdió la parte trasera del auto tras un leve bloqueo.

16.02 – Tras la sorpresiva eliminación de Hamilton, que largará 11°, tmbién quedaron afuera Albon, Gasly, Bortoleto y Bearman. Pierre no pudo defender su grandísima SQ1 y terminó 13°, por lo que largará tres puestos delante de Colapinto. Alonso se afianza como la sorpresa, al finalizar líder la tanda.

15.58 – Hamilton no pudo sacarle provecho al Ferrari y quedó fuera en Q2. El británico no pudo levantar luego de que su compañero Leclerc hiciera un trompo y lo obligue a ralentizarse tras la implementación de la bandera amarilla.

15.56 – Alonso se mantiene al frente, con los Mclaren detrás de él. Verstappen recae al octavo lugar. Se viene un intento más de cada uno a falta de dos minutos.

15.55 – Gasly quedó 12° en su primer marca, mientras Hamilton se complica al quedar 11°.

15.53 – A Verstappen no le alcanzó y finalizó tercero en su primera pasada, a tres décimas de la cima.

15.52 – A falta de los McLaren y Verstappen, Alonso se pone líder con una referencia de 1:09.330

15.50 – ¡Comenzó la Q2!

15.42 – Colapinto mejoró en su segunda vuelta con un tiempo de 1:10.441, pero no le alcanzó: quedó 16° y fue eliminado en SQ1 debido a que fue superado por Stroll por apenas cinco céntimas. Lawson, Tsunoda, Ocon y Sainz tampoco avanzaron de ronda.

15.38 – Norris mejoró su tiempo a 1:09.702

15.37 – Colapinto quedó 18° en su primera pasada, mientras que Gasly da la sorpresa y se posicionó quinto.

15.35 – Flojo primer intento de Ferrari: Hamilton quedó séptimo (+0.402) y Leclerc, noveno (+0.476).

15.33 – La referencia son los McLaren. Piastri domina en la primera vuelta, tras marcar un tiempo de 1:10.286, mientras que Norris quedó por detrás a 0.025 segundos de distancia. Alonso completa el podio.

15.30 – ¡Comenzó la clasificación de la carrera Sprint en Interlagos!

15:15 – ¡En un cuarto de hora estará iniciando la qualy!

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Entrenamientos Libres 1: completado

Clasificación Sprint: 15:30hs

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00hs

Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre