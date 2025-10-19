Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue una nueva jornada de la Fórmula 1. En el Circuito de las Américas, Max Verstappen dominó de principio a fin con un excelente rendimiento individual y consiguió otros 25 puntos fundamentales para seguir descontando en la tabla de posiciones del Campeonato. Además, Franco Colapinto terminó 17°.

Si bien el certamen de constructores ya está definido y tiene a McLaren como flamante campeón, el campeonato de pilotos está más incierto que nunca a falta de 5 fechas. El líder Oscar Piastri volvió a quedar fuera del podio y tiene cada vez más cerca al neerlandés. Su compañero Lando Norris se mantiene escolta, también le descontó varias unidades y se puso a tiro de cara a lo que viene.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 251 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Oliver Bearman (Haas) – 20 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678 | CAMPEÓN Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20