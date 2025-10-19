Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

El multicampeón neerlandés sumó otra victoria y volvió a achicar puntos en el campeonato de pilotos, a falta de 5 jornadas.

Por Nahuel De Hoz

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1.
© GettyMax Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull en la Fórmula 1.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue una nueva jornada de la Fórmula 1. En el Circuito de las Américas, Max Verstappen dominó de principio a fin con un excelente rendimiento individual y consiguió otros 25 puntos fundamentales para seguir descontando en la tabla de posiciones del Campeonato. Además, Franco Colapinto terminó 17°.

Si bien el certamen de constructores ya está definido y tiene a McLaren como flamante campeón, el campeonato de pilotos está más incierto que nunca a falta de 5 fechas. El líder Oscar Piastri volvió a quedar fuera del podio y tiene cada vez más cerca al neerlandés. Su compañero Lando Norris se mantiene escolta, también le descontó varias unidades y se puso a tiro de cara a lo que viene.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346
  2. Lando Norris (McLaren) – 332
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 306
  4. George Russell (Mercedes) – 251
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  17. Oliver Bearman (Haas) – 20
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 678 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 341
  3. Ferrari – 334
  4. Red Bull Racing – 331
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Kick Sauber – 59
  9. Haas – 48
  10. Alpine – 20
Estudiantes 1 vs. 0 Gimnasia por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

ver también

Estudiantes 1 vs. 0 Gimnasia por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Ferrari puede condicionar el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1: el motivo
FÓRMULA 1

Ferrari puede condicionar el futuro de Franco Colapinto en Alpine y en la Fórmula 1: el motivo

Es oficial: Max Verstappen correrá este fin de semana con Ferrari en el Campeonato de Turismo NLS
FÓRMULA 1

Es oficial: Max Verstappen correrá este fin de semana con Ferrari en el Campeonato de Turismo NLS

En Italia fueron lapidarios con Lewis Hamilton tras destrozar su Ferrari y una nueva frustración en la Fórmula 1: “Acabado”
FÓRMULA 1

En Italia fueron lapidarios con Lewis Hamilton tras destrozar su Ferrari y una nueva frustración en la Fórmula 1: “Acabado”

El llamativo enojo de Franco Mastantuono con Alaba por no dejarle patear un tiro libre con Real Madrid
Fútbol europeo

El llamativo enojo de Franco Mastantuono con Alaba por no dejarle patear un tiro libre con Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo