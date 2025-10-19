Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Estados Unidos

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue una nueva jornada de la Fórmula 1. En el Circuito de las Américas, Max Verstappen dominó de principio a fin con un excelente rendimiento individual y consiguió otros 25 puntos fundamentales para seguir descontando en la tabla de posiciones del Campeonato. Además, Franco Colapinto terminó 17°.
Si bien el certamen de constructores ya está definido y tiene a McLaren como flamante campeón, el campeonato de pilotos está más incierto que nunca a falta de 5 fechas. El líder Oscar Piastri volvió a quedar fuera del podio y tiene cada vez más cerca al neerlandés. Su compañero Lando Norris se mantiene escolta, también le descontó varias unidades y se puso a tiro de cara a lo que viene.
Tabla del Campeonato de Pilotos 2025
- Oscar Piastri (McLaren) – 346
- Lando Norris (McLaren) – 332
- Max Verstappen (Red Bull) – 306
- George Russell (Mercedes) – 251
- Charles Leclerc (Ferrari) – 192
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
- Alex Albon (Williams) – 73
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 28
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
- Oliver Bearman (Haas) – 20
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren – 678 | CAMPEÓN
- Mercedes – 341
- Ferrari – 334
- Red Bull Racing – 331
- Williams – 111
- Racing Bulls – 72
- Aston Martin – 69
- Kick Sauber – 59
- Haas – 48
- Alpine – 20
ver también
Estudiantes 1 vs. 0 Gimnasia por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!