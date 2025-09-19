Qué necesita McLaren para que Lando Norris y Oscar Piastri ganen el campeonato de constructores de la F1 en el GP de Bakú

Comenzó el GP de Azerbaiyán con las primeras dos instancias de prácticas libres. En la primera de ellas, McLaren lideró con Lando Norris marcando el mejor tiempo, y lo siguió en el segundo lugar su compañero, Oscar Piastri. La FP2, en cambio, fue totalmente positiva para Ferrari con el tándem Hamilton-Leclerc en la pole y en la segunda posición.

Los de naranja, en esta última práctica, terminaron promediando un mal test, debido a que Norris tuvo que abandonar tras un choque ante la contención, y Piastri finalizó en el 12° lugar. Así las cosas, la situación parece estar fluctuante para los líderes del campeonato de constructores de la Fórmula 1, en un Gran Premio en el que pueden coronarse a falta de siete carreras en el calendario.

Sí, debido a la aplastante diferencia que Lando y Piastri arrastran respecto al resto de los pilotos, McLaren puede ser campeón de constructores este mismo fin de semana. Esto lo pueden conseguir de dos maneras diferentes: dependiendo de sí mismos o, en su defecto, de los rendimientos de los pilotos de tres escuderías distintas.

Qué necesita McLaren para ser campeón de constructores en Bakú

La forma más sencilla, dependiendo de sí mismos, es con Lando Norris y Oscar Piastri finalizando ambos dentro del podio, pero uno de los dos ganando la carrera en Bakú. Es decir, o Lando o Piastri deberían ganar el GP de Azerbaiyán y el otro tendría que conseguir meterse en el podio.

La otra manera, si los pilotos de la escudería papaya no consiguen este hito del doble podio con primer puesto incluido, depende en un 100% de los resultados de Ferrari, Red Bull y Mercedes Benz.

Si los dos McLaren superan entre sí a los dos Ferrari por 9 puntos o más en el Gran Premio, también lograrán ser campeones de manera anticipada. En paralelo, no deberían ser superados por Mercedes por una diferencia de 12 puntos respecto, y lo mismo con Red Bull pero con 33 unidades en total.

Ante este panorama, todo parece estar allanado para que McLaren consiga su décimo campeonato de constructores en la historia y el segundo al hilo, a falta de los GP de Singapur, COTA, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. De no ser en Bakú, la consagración sería en la próxima carrera. Al caer.

Así está la tabla de constructores de la Fórmula 1 antes del GP de Azerbaiyán

McLaren 617 pts

Ferrari 280 pts

Mercedes 260 pts

Red Bull 239 pts

Williams 86 pts

Aston Martin 62 pts

Racing Bulls 61 pts

Kick Sauber 55 pts

Haas 44 pts

Alpine 20 pts

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

Horarios del resto del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3 : 05:30hs

: 05:30hs Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00hs

