Poco a poco, Cadillac comienza a completar su diagrama de cara a su estreno en la Fórmula 1 como la undécima escudería para la temporada 2026. Y luego de anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como los dos pilotos oficiales, este miércoles dieron a conocer a Colton Herta como el elegido parar ocupar el rol de piloto reserva.

El norteamericano, piloto del Gainbridge Honda en las últimas temporadas en Indycar, fue seleccionado por sobre una importante lista de pilotos que se encuentran en las filas de General Motors en otras categorías, como el argentino Nicolás Varrone, que ha corrido para los norteamericanos en Endurance.

Colton Herta, el elegido para completar el equipo de F1 de Cadillac. (X/Cadillac F1 Team)

Herta es uno de los grandes prospectos de Indycar, y el ganador más joven en la historia de la categoría. Sin embargo, y a pesar de aún no tener la superlicencia para pilotar en Fórmula 1, decidió dar el salto fuera de los Estados Unidos a sus 25 años. “Es una oportunidad de ensueño y algo por lo que he trabajado durante mucho tiempo. Mi sueño siempre ha sido correr en Fórmula 1, y veo esto como un gran paso en ese camino“, afirmó.

“Ser parte de Cadillac F1 en un momento tan notable es algo que no podía dejar pasar. Ahora mismo, todo mi enfoque está puesto en Cadillac, y en ayudar a construir un equipo competitivo“, cerró Colton Herta en el comunicado oficial que emitió la escudería.

Nico Varrone quiere entrar a la Fórmula 2

El nacido en Ingeniero Maschwitz sigue con el objetivo claro de entrar en la máxima categoría, pero primero buscará hacerlo en Fórmula 2. “Ni bien se abra una butaca disponible, voy a estar entrando al campeonato. Es un año muy intenso, me tengo que preparar bien físicamente, entrenar. Estar siempre listo para dar batalla e ir a la guerra”, le aseguró a ESPN en enero de este año.

Nicolás Varrone sigue con intenciones de entrar en Fórmula 2 y, eventualmente, F1.

“Todavía no tenemos una fecha confirmada para lo de Fórmula 2, pero se está hablando con varios equipos“, explicó el piloto argentino que buscará encontrar una butaca para la temporada 2026 y empezar a ser mirado con otros ojos por las escuderías de la F1.