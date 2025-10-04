“Conforme en lo personal, nos falta como equipo”: Franco Colapinto, crítico con Alpine tras la clasificación del GP de Singapur

Una vez más, a Alpine se le hizo imposible pasar el primer corte de clasificación. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se quedaron afuera en la Q1, aunque el argentino volvió a superar a su compañero, que terminó la tanda contra las barreras de protecciones mientras intentaba mejorar su vuelta en el Gran Premio de Singapur.

Puedes ver toda la temporada de la Fórmula 1 por Disney+

Ya finalizada su actuación en Marina Bay, Franco Colapinto se dirigió a la prensa con notable molestia para con el rendimiento del A525. “Tengo que trabajar, seguir laburando. Estoy conforme con las mejoras que hice, en lo personal. Obviamente que nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos“, le confió a los medios.

Las declaraciones de Colapinto son una clara muestra de que el auto está lejos de ser competitivo, algo que se sabe y que se nota aún más en esta clase de circuitos callejeros, que no hacen más que exponer las debilidades que tiene el coche diseñado en Enstone.

Tweet placeholder

El resultado de la clasificación implica que mañana, en el Gran Premio, tampoco habrá mucho que Colapinto pueda hacer. Adelantar en este circuito es complicado, el ritmo de carrera suele ser lento para no desgastar de más los autos y requerirá prácticamente de un milagro para sumar puntos.

Resultados de la clasificación del GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine)

Publicidad