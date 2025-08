Corrió 158 Grandes Premios, es analista de F1 hace casi 30 años y aseguró que Hamilton está pensando en el retiro: “Es doloroso”

La carrera de Lewis Hamilton es una de las más exitosas de la historia de la Fórmula 1, y el británico entra en cualquier discusión sobre el mejor de todos los tiempos. Sin embargo, lo vivido en el Gran Premio de Hungría 2025 bien puede haber sido la primera vez donde un posible retiro del siete veces campeón del mundo se vio realista.

O al menos así lo entiende Martin Brundle, un verdadero experto en la materia. El británico corrió en Fórmula 1 por más de 10 años, iniciando un total de 158 Grandes Premios en su carrera, con pasos por Williams, McLaren y Jordan, entre otras escuderías. Además, desde 1997 es analista de F1 y tiene su columna en Sky Sports.

Martin Brundle se refirió al posible retiro de Hamilton si no logra atravesar este momento en Ferrari.

La entrada de esta semana de Martin Brundle tuvo que ver con lo que mostró Lewis Hamilton, y en las palabras de Brundle, se reflejó lo mostrado por el piloto de Ferrari: “No estoy emocionado por escribir esta próxima sección. Es sobre Lewis Hamilton, quien enfrentó lo que debe haber sido uno de los peores fines de semana de su carrera, dentro y fuera del auto“, inició en su columna.

“Tuvo problemas con el ritmo en clasificación y, con el grupo tan cerca, empezó 12 con su compañero en la Pole. Se describió como ‘inútil’ en la entrevista posterior y sugirió que el equipo debía cambiar de piloto“, relató Brundle. “Eso hubiera sido mejor guardárselo, pero obviamente quería castigarse públicamente”, destacó.

“El parón de verano no puede caer en un mejor momento para Lewis, para que haga un reinicio. Es doloroso observar a este gran campeón luchando con tantas cosas, y debemos esperar que sea capaz de superar esta tormenta y volver a su forma, por su talento y experiencia“, escribió Brundle, que luego procedió a reconocer la eventual posibilidad de un retiro del piloto de ya 40 años.

El GP de Hungría hizo que Hamilton se replantee muchas cosas.

“Pero, si no lo consigue, no lo veo afrontando otras dos temporadas así en Ferrari… O en ningún otro lugar“, especuló Brundle, quien no cree que Hamilton esté dispuesto a aguantar estos resultados por mucho tiempo, especialmente cuando cree que el problema no es del auto, sino personal.

“Claramente está en un lugar difícil desde lo personal y, durante la carrera, no mostró signos de progresar. Se quedó sentado en su auto en el parc-fermé por lo que pareció un siglo, estaba devastado en sus entrevistas nuevamente”, completó Brundle, haciendo énfasis en lo que está atravesando Hamilton psicológicamente.

Ha habido momentos donde el retiro de Lewis Hamilton surgió como tema de conversación, pero nunca el piloto británico mostró signos de debilidad o intenciones de dejar la F1. Ahora, esos signos fueron mostrados por primera vez, y han dado lugar a las especulaciones. Quedará por ver cómo regresa Lewis del parón veraniego y con qué mentalidad encara la segunda mitad de la temporada, pues puede ser fundamental para entender qué será de su futuro.