Duras críticas a Alpine tras el comunicado contra Franco Colapinto: “Una falta de respeto”

El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 dejó polémica puertas adentro en Alpine, debido a que en la anteúltima vuelta de la carrera, Franco Colapinto no obedeció las órdenes del equipo de mantener las posiciones y sobrepasó a su compañero, Pierre Gasly, para quedar en el puesto 17°.

Horas después de toda esta situación, en la que tanto los dos pilotos como también el jefe de la escudería, Steve Nielsen, dieron sus opiniones, Alpine publicó un posteo en su cuenta oficial de X (ex Twitter), y allí sus fanáticos de todo el mundo comenzaron a criticarlos.

“Dejando atrás Austin, ahora nos centramos por completo en la Ciudad de México y en el arduo trabajo de regreso a la base hacia 2026”, reza el posteo de la escudería francesa, junto a dos fotos: una de ellas de Colapinto corriendo en Estados Unidos, y la otra de Pierre Gasly.

El posteo de Alpine en X.

Debajo de esta publicación, tanto fanáticos argentinos, como también de diversas partes del mundo, mostraron su descontento con la escudería francesa debido al mal rendimiento a lo largo de toda la temporada, y también por el polémico comunicado que publicaron tras el sobrepaso de Colapinto a Gasly.

“Siempre arruinando sus posibilidades con esas paradas en boxes y estrategias”, “respeten a Franco Colapinto”, “Tu declaración fue completamente ridícula”, “Será mejor que dejes atrás a Austin con tu vergonzosa estrategia”, “Así pierden todos”, Hasta que Alpine no cambie esa mentalidad, seguiremos perdiendo”, fueron algunas de las críticas a la escudería.

Publicidad

Publicidad

Colapinto habló sobre su sobrepaso a Gasly

En cuanto a la maniobra que generó mucho revuelo, Colapinto fue contundente y sentenció: “Era lo correcto”. Después, sobre esa acción que fue en contra de lo pedido por la escudería, sumó: “Me tocó cuidar la posición varias veces y yo iba mucho más rápido. Él tenía gomas mas viejas, iba un segundo más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos“.

Pocos segundos más tarde, Franco volvió a hacer referencia a la misma cuestión y recordó lo cerca que tenía al brasileño. “Me estaba atacando mucho y pasarlo era una forma de defender también. Si no lo pasaba a Bortoleto, nos iba a pasara los dos“. Para cerrar y no dejar ninguna duda, manifestó: “Estábamos peleando por el puesto 17 y 18, no tiene sentido pelear por estas cosas”.

Las críticas a Alpine

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también La repudiable declaración de Steve Nielsen, director de Alpine, por la maniobra de Colapinto ante Gasly: “Estamos decepcionados”