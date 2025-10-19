El Gran Premio de Estados Unidos dejó una de las secuencias más tensas de la temporada de Fórmula 1, y tuvo como protagonista a Franco Colapinto. El piloto argentino, que había largado 15° y luchó siempre contra la degradación de sus neumáticos, sobre el final, con un mejor ritmo que su compañero Pierre Gasly, tuvo la chance de superarlo. En un acto de pura ambición, lo sobrepasó para quedarse con el 17° puesto, pero lo hizo desobedeciendo una orden directa del equipo, lo que desató un conflicto interno.

La polémica se encendió cuando restaban dos vueltas. Colapinto tenía mejor ritmo que su compañero y cada vez se le acercaba más. Desde el muro de boxes, la orden por radio fue clara: “mantener las posiciones“. Sin embargo, el argentino, que sentía la presión del Sauber de Gabriel Bortoleto por detrás, decidió ignorar la indicación y en la primera curva superó a Gasly. Su justificación fue contundente: “Era lo correcto. Él tenía gomas más viejas“. El galo, por su parte, no ocultó su molestia por la maniobra.

La contundente respuesta de Alpine sobre Colapinto: “Estamos decepcionados”

En medio de las declaraciones de los protagonistas, la respuesta oficial de la escudería no tardó en llegar. Y fue lapidaria. Steve Nielsen, director de Alpine, analizó la jornada y, al referirse al incidente, dejó en claro que no le gustó en lo absoluto la actitud del Colapinto. Al punto que le envió un reto público. “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido“, sentenció el británico, dejando en claro la existencia de cierto el malestar interno, mientras abría las puertas a que la escudería tome medidas.

Nielsen, además, explicó el porqué de la orden que el argentino desobedeció: no se trataba de una decisión estratégica en un momento delicado de la carrera. “Dimos la instrucción de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca (próximos a sacarles una vuelta)”, detalló.

Aunque la pelea era por un 17° puesto, muy lejos de los puntos, la desobediencia de Colapinto generó un cortocircuito que, según el propio Nielsen, no pasará desapercibido. “Lo revisaremos y trataremos internamente“, aseguró.

Lo cierto es que este episodio puede presentarse como un golpe a la ambición del argentino por demostrar su valía en cada centímetro de la pista, con el objetivo de seguir ganando crédito para hacerse con el segundo asiento de Alpine en 2026. A nivel estadístico, en Estados Unidos finalizó mejor que Gasly por quinta vez de las últimas seis carreras. El problema puede ser el costo que conllevó ello, un factor que no cayó bien en la escudería.

