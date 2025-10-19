Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

La tajante decisión de Alpine para el GP de México tras la maniobra de la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

A pesar de la orden del equipo, el piloto argentino sobrepasó a su compañero en el final de Austin y ahora México será una prueba de fuego.

Publicado por

Por agustín vetere

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly.
© GettyFlavio Briatore junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El Gran Premio de Estados Unidos dejó mucha tela para cortar en la Fórmula 1. Aunque Max Verstappen volvió a superar a todos con holgura y recorta diferencias en la pelea por el título, el foco de los fanáticos argentinos estuvo en lo hecho por Franco Colapinto.

El piloto de Pilar salió en el 15° puesto y finalizó dos posiciones detrás en otra carrera para el olvido para los Alpine. Sin embargo, a dos vueltas del final, Colapinto, que venía detrás de Pierre Gasly y con mayor velocidad, desobedeció la orden del equipo de mantener las posiciones.

El argentino se quejó de lo que recibió por radio y, de todas formas, aceleró para superar al francés. Steve Nielsen, director del Alpine, luego declaró que su decisión fue ‘decepcionante’ y que iban a arreglarlo puertas adentro en la escudería.

Lo cierto que es Colapinto aún no fue confirmado para la temporada 2026 y todo lo que ocurre sobre la pista se toma con pinzas a la espera de su extensión de contrato. En ese contexto, durante la carrera de este domingo se conoció una noticia que significará una prueba de fuego para el argentino.

Canal+ adelantó que Paul Aron tomará el asiento de Pierre Gasly durante la primera práctica libre en el Gran Premio de México, el próximo fin de semana. Esto significará una comparación directa entre el estonio y Colapinto, los dos máximos candidatos a esa segunda butaca en 2026.

En la previa a Azerbaiján, fue el propio Flavio Briatore quién confirmó que Alpine tiene sobre la mesa a Aron además del argentino para ese asiento. Aunque Colapinto se acerca cada día más a la continuidad por mostrarse más veloz que Gasly recientemente, el estonio tomará esta práctica como una oportunidad invaluable para demostrar que quiere estar en la próxima temporada.

Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 346
  2. Lando Norris (McLaren) – 332
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 306
  4. George Russell (Mercedes) – 251
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 192
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 142
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 89
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  17. Oliver Bearman (Haas) – 20
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 678 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 341
  3. Ferrari – 334
  4. Red Bull Racing – 331
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Kick Sauber – 59
  9. Haas – 48
  10. Alpine – 20
Los mejores memes del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: Alpine volvió a sufrir y Colapinto le ganó a Gasly

ver también

Los mejores memes del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1: Alpine volvió a sufrir y Colapinto le ganó a Gasly

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1

ver también

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"
FÓRMULA 1

La repudiable declaración del director de Alpine por la maniobra de Colapinto: "Estamos decepcionados"

Colapinto, contundente sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly: "Hice lo correcto"
FÓRMULA 1

Colapinto, contundente sobre la polémica de su sobrepaso a Gasly: "Hice lo correcto"

Los mejores memes del GP de Estados Unidos: Colapinto le ganó a Gasly
FÓRMULA 1

Los mejores memes del GP de Estados Unidos: Colapinto le ganó a Gasly

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20
Boca Juniors

Atento, Boca: la decisión de la FIFA con Milton Delgado luego de la derrota de Argentina en la final del Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo