La tajante decisión de Alpine para el GP de México tras la maniobra de la polémica entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

El Gran Premio de Estados Unidos dejó mucha tela para cortar en la Fórmula 1. Aunque Max Verstappen volvió a superar a todos con holgura y recorta diferencias en la pelea por el título, el foco de los fanáticos argentinos estuvo en lo hecho por Franco Colapinto.

El piloto de Pilar salió en el 15° puesto y finalizó dos posiciones detrás en otra carrera para el olvido para los Alpine. Sin embargo, a dos vueltas del final, Colapinto, que venía detrás de Pierre Gasly y con mayor velocidad, desobedeció la orden del equipo de mantener las posiciones.

El argentino se quejó de lo que recibió por radio y, de todas formas, aceleró para superar al francés. Steve Nielsen, director del Alpine, luego declaró que su decisión fue ‘decepcionante’ y que iban a arreglarlo puertas adentro en la escudería.

Lo cierto que es Colapinto aún no fue confirmado para la temporada 2026 y todo lo que ocurre sobre la pista se toma con pinzas a la espera de su extensión de contrato. En ese contexto, durante la carrera de este domingo se conoció una noticia que significará una prueba de fuego para el argentino.

Canal+ adelantó que Paul Aron tomará el asiento de Pierre Gasly durante la primera práctica libre en el Gran Premio de México, el próximo fin de semana. Esto significará una comparación directa entre el estonio y Colapinto, los dos máximos candidatos a esa segunda butaca en 2026.

En la previa a Azerbaiján, fue el propio Flavio Briatore quién confirmó que Alpine tiene sobre la mesa a Aron además del argentino para ese asiento. Aunque Colapinto se acerca cada día más a la continuidad por mostrarse más veloz que Gasly recientemente, el estonio tomará esta práctica como una oportunidad invaluable para demostrar que quiere estar en la próxima temporada.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 346 Lando Norris (McLaren) – 332 Max Verstappen (Red Bull) – 306 George Russell (Mercedes) – 251 Charles Leclerc (Ferrari) – 192 Lewis Hamilton (Ferrari) – 142 Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Oliver Bearman (Haas) – 20 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

McLaren – 678 | CAMPEÓN Mercedes – 341 Ferrari – 334 Red Bull Racing – 331 Williams – 111 Racing Bulls – 72 Aston Martin – 69 Kick Sauber – 59 Haas – 48 Alpine – 20

