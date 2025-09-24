El contundente veredicto de Franco Colapinto al comparar el Alpine con Williams: “No está desarrollado para cómo yo manejo”

El 2025 ha visto a Franco Colapinto iniciar su segunda temporada en la Fórmula 1. Al igual que le pasó con su estreno en la categoría con Williams, lo hizo promediando la temporada y si bien lleva ya más carreras en Alpine que las que disputó en el curso pasado, la adaptación ha sido un tanto más lenta y con resultados menos satisfactorios.

En diálogo con el periodista Tom Clarkson en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid, Franco Colapinto fue consultado sobre las diferencias entre el FW46 que pilotó en las nueve carreras finales de la temporada pasada y el A525 que le tocó manejar en este 2025. El argentino se explayó con una respuesta un tanto extensa, pero en la que explicó detalladamente las diferencias que sintió entre ambos autos y temas de adaptación que no eran conocidos hasta el momento.

Franco Colapinto sobre el Alpine A525

“Yo me subí a un auto ya desarrollado y ya conducido por varios otros pilotos que no son yo”, inició Colapinto, destacando cuál fue su principal complicación en su estreno como piloto de Alpine esta temporada. “No tuve una opinión sobre lo que quería del auto este año ni de cómo arreglar las cosas antes de iniciar el año ni de cómo se ha desarrollado el auto durante estos años. No está desarrollado para cómo yo manejo, sino para cómo manejan otros pilotos“, explicó.

Colapinto está corriendo con un auto diseñado para Gasly y en el que no participó del desarrollo. (Getty)

“Pierre [Gasly] ha estado aquí por muchos años, Esteban [Ocon], Fernando [Alonso] en el pasado. El equipo ha tenido una estructura de trabajo que no me tenía a mí en mente“, señaló Colapinto. “El auto de este año, el set up, está hecho principalmente para Pierre y cómo le gusta manejar. Las herramientas que tengo en el auto y las que necesito son diferentes así que estuve haciendo ciertos cambios en el set up”, continuó.

“Siento que necesito ciertas del cosas del auto para sentirme mejor, cosas que no las tenía al comienzo y ahora las empiezo a encontrar con el equipo. Necesito más agarre, más potencia”, afirmó Franco. “A veces me toma algo más de tiempo encontrar lo que quiero, pero al final siempre casi que llego a eso, a veces un poco tarde, pero creo que ahora lo estamos consiguiendo más rápido.”

La comparación con el Williams FW46

Al ser consultado sobre si la adaptación al A525 fue más difícil, Colapinto respondió: “Sí, creo que sí, y eso que en Williams no tuve pruebas, directamente tuve que correr“, aunque luego justificó un tanto más esa respuesta. “Pero estuve allí por más de un año en el simulador, conociendo a los ingenieros, sabiendo qué cambiaban del auto y que problemas tenía. El balance del auto, los motivos detrás de cada acción”, explicó.

Las primeras carreras de Colapinto con Williams fueron muy buenas, se adaptó rápido al auto. (Getty)

“Y es que viniendo de la F2, con un auto con mil problemas que no puedes arreglar porque es así, y aquí siendo capaz de arreglar prácticamente todo, eso lo hizo sentir muy bueno, como si fuera asombroso. Después mirando las cámaras a bordo, te das cuenta que no era tan asombroso. Pero puede que ahora me esté quejando demasiado”, agregó Colapinto sobre su paso en Williams.

“Después de tantos buenos resultados, de sumar puntos cada fin de semana y estar siempre cerca de la Q3, cerca de fichar para el siguiente año… Fue todo complicado para mí”, resaltó Colapinto, reconociendo el difícil final de la temporada 2024. “En Las Vegas estaba por conseguir la Q3 y tuve otro gran golpe, eso me hizo estar con el pie izquierdo por el resto del año, con partes viejas, sin poder reparar el auto. Todo empezó muy bien y cuando más fuerte me sentía para terminar aún mejor, no pude. Eso me dejó con una sensación extraña por no poder terminar como quería. Eso fue lo más complicado del año pasado.”

“Aquí [en Alpine] me tocó entrar en un nuevo equipo, un nuevo auto, teniendo una experiencia de un auto en el que tenía cosas que acá quería tener pero no podía. Entrar en un auto nuevo y diferente, la primera vez que corres es difícil, tampoco tenés nada con qué compararlo ni una experiencia previa para saber qué es lo que quieres del auto, así que tenés que sentarte y conducirlo”, completó.

Colapinto mejora progresivamente con cada fin de semana en el A525. (Getty)

Desde Monza, Colapinto se está enfrentando a pistas que conoce en la Fórmula 1, aspecto que más allá de los resultados finales del domingo, le están permitiendo tener mejor rendimiento y estar más confiado tanto arriba como debajo del auto: “Definitivamente ayuda que conozca los límites del circuito, cómo cambia el auto de uno a otro, ayuda, me da un nivel más. Los otros pilotos, más experimentados, o que al menos han estado corriendo todo el año, están en cada detalle y yo todavía a veces estoy tratando de ocuparme de eso”, cerró.

De aquí en más se le vienen todas carreras que Colapinto conoce porque ya las corrió en la Fórmula 1, con Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi como los próximos destinos de aquí al cierre de temporada.