El guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto tras el polémico comunicado de Alpine

En sus redes sociales, la cuenta oficial de la F1 compartió un video de los hinchas argentinos en el GP de Estados Unidos.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.
Los últimos días fueron movidos para Franco Colapinto en la Fórmula 1, debido a la polémica situación que atravesó con el equipo de Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos luego de desobedecer el pedido de los ingenieros de mantener las posiciones y pasar a Pierre Gasly.

Horas después de que la escudería saque a la luz un comunicado en el que se mostraron molestos con el piloto argentino por no acatar sus pedidos, desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la Fórmula 1, publicaron un video con un pequeño guiño para el oriundo de Pilar. 

Es que, compartieron un video para destacar a los hinchas de Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos que se corrió en Austin. Allí, mientras Max Verstappen, Lando Norris y Charles Leclerc subieron al podio, los fanáticos comenzaron a corear al piloto argentino para ovacionarlo. 

“¡Los fans de Franco Colapinto lo dieron todo durante la ceremonia del podio!”, dice el posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1, junto al video en el que Verstappen celebra su nueva victoria en la temporada, mientras de fondo se escuchaba “Olé, olé, olé, Franco, Franco”. 

Los pasos a seguir de Alpine con Colapinto

Mientras el respaldo de dos figuras del paddock pueden otorgarle apoyo moral al piloto argentino, Alpine no baja el pie del acelerador y ya se puso manos a la obra para analizar internamente el “cortocircuito”. Es que según reveló el periodista Leonardo Regueira en Carburando, Colapinto fue citado a una reunión con las autoridades del equipo, este martes, para discutir la polémica maniobra.

¿Qué significa ello? Se perfila como un momento de alta tensión por dos motivos. Primero, se conocerá la decisión final de Alpine al respecto. Y segundo, pero no menos importante, quedará en claro el poder de Nielsen tras su desembarco en la escudería.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

