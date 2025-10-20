Se terminó el debate: se reveló por qué Colapinto hizo lo correcto al sobrepasar a Gasly en el GP de Estados Unidos

Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Estados Unidos, en lo que fue una nueva fecha de la Fórmula 1. Aunque el ganador fue Max Verstappen, la polémica estuvo en la desobediencia de Franco Colapinto al pedido expreso de Alpine de mantener las posiciones en las últimas dos vueltas. Sin embargo, sobrepasó a Pierre Gasly y el revuelo no tardó en hacerse presente.

A falta de solamente una vuelta y media para que termine la carrera, el francés estaba 17°, el argentino 18° y apenas por detrás de ellos y a un muy buen ritmo, se encontraba Gabriel Bortoleto (19°). En ese preciso instante llegó la orden específica a través de la radio, que expresó: “Los dos coches están gestionando, por lo que necesitamos mantener posiciones, por favor”.

Lo cierto es que poco le importó a Franco que, inmediatamente después de la indicación, decidió sobrepasar a Gasly y adelantarse unos segundos sobre la pista. Aunque esta determinación fue en contra de lo que le pidió la escudería y generó mucha polémica, finalmente se comprobó que Colapinto tenía razón al mantener su postura de que debía avanzar una posición.

Después de lo ocurrido en el Circuito de las Américas, las estadísticas reflejaron que estuvo bien la maniobra. Esto se debe a que, desde que ambos hicieron sus paradas en boxes y hasta el final de la carrera, Colapinto hizo todas las vueltas a un mejor ritmo que Gasly, a excepción de solamente una. Los números así lo marcan, no mienten y evidencian lo sucedido en Austin, Texas.

Para seguir demostrando aún más pruebas favorables al bonaerense, Colapinto hizo su mejor vuelta en la que adelantó a Gasly, con un tiempo de 1m39s173 contra el 1m39s270 del europeo. Mientras que la del nacido en Pilar se dio 20 giros después de cambiar los neumáticos, la del galo fue la segunda después de su respectiva para en boxes. Otro dato favorable a Franco…

Tras la carrera, el propio argentino sentenció: “Tenía bastante más ritmo que Pierre en el último stint y, además, tenía a Bortoleto muy cerca atrás, atacando con mucha fuerza y siendo mucho más rápido que nosotros. Simplemente no podía mantenerlo detrás con lo lento que iba Pierre, así que creo que lo mejor para la situación era que yo estuviera adelante y tratar de no dejar que ambos coches quedaran atrás”.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío en la Fórmula 1 es el Gran Premio de México, que se desarrollará durante el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán a tener acción en la Máxima, mientras que Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán peleando por el Campeonato de Pilotos.

