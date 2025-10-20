La reciente frase de Flavio Briatore que contradice a Alpine y avala la maniobra de Colapinto en el GP de Austin

Alpine no hace pie en este 2025, es de las escuderías con peores resultados en la temporada y el panorama es desolador para las carreras que quedan. El pasado domingo se corrió el GP de Austin y se produjo un momento de tensión sobre el final, cuando Pierre Gasly marchaba en la posición 17, Franco Colapinto en la 18 y Bortoleto en la 19. El argentino venía más rápido que el francés y tenía posibilidades de pasarlo, pero el equipo le dio la orden que no lo haga y aguante al piloto de Sauber. Colapinto desobedeció, superó a Gasly y terminó en el puesto 17. Esa decisión trajo algunos cuestionamientos internos.

La realidad es que Colapinto tenía auto para sobrepasar a Gasly, pero no sabía cuánto más iba a sostener a Bortoleto atrás, antes que los pueda pasar a los dos, especialmente porque el francés era quien estaba rodando más despacio. En este sentido, se hizo viral una declaración de Flavio Briatore -hombre fuerte en la toma de decisiones de Alpine- que había sido consultado por la continuidad del argentino para 2026. Hace unos días le preguntaron qué necesitaba para continuar y la respuesta fue: “Ir más rápido”, algo que hizo en Austin.

La desafortunada declaración del director de Alpine

Una vez finalizado el GP de Austin habló Steve Nielsen, director de Alpine y dijo: “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva, y hoy estamos decepcionados de que esto no se haya cumplido“.

Además, agregó: “Dimos la instrucción de mantener la posición, ya que estábamos gestionando el combustible con ambos coches y considerando la variable adicional del número de vueltas restantes con los líderes cerca (próximos a sacarles una vuelta). Lo revisaremos y trataremos internamente“.

¿Qué dijo Colapinto luego del adelantamiento?

El piloto argentino fue consultado por su maniobra y no dudó: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento… Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor… estábamos peleando por el puesto 17 y 18… no tiene sentido discutir por estas cosas“.

La palabra de Gasly

Quien también se refirió al tema fue Pierre Gasly: “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas. Hice mi parte y estoy seguro de que lo revisaremos dentro del equipo“.

“Son cosas que necesitamos tratar dentro de la oficina y no tiene sentido liberar la frustración aquí. No estoy contento con esta carrera y, en general, simplemente estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”, concluyó Gasly.

Así fue el adelantamiento de la polémica

